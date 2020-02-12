Última semana para se inscrever no concurso de Cariacica

As vagas são todas para o cargo de guarda municipal, com remuneração de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para se candidatar a uma chance é preciso ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 45 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos presentes do edital.