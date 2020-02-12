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Guarda municipal

Última semana para se inscrever no concurso de Cariacica

São 50 vagas para o cargo de guarda municipal, com remuneração de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida; As inscrições tiveram início em janeiro e os interessados têm até o próximo domingo (16) para se candidatarem

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 10:53
50 vagas para o cargo de guarda municipal abertas em Cariacica. Crédito: Arquivo A Gazeta
Esta é a última semana para participar do concurso da Prefeitura de Cariacica e concorrer a uma das 50 oportunidades para o cargo de guarda municipal. As inscrições para a seleção foram abertas pela Prefeitura no dia 21 de janeiro e vão até as 23h59 do próximo domingo (16).
As vagas são todas para o cargo de guarda municipal, com remuneração de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para se candidatar a uma chance é preciso ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 45 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos presentes do edital.
Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, empresa responsável pela seleção. O valor da taxa a ser paga é de R$ 56. De acordo com o secretário de Gestão de Cariacica, Rodrigo Magnago, o concurso contará com seis etapas: provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação da conduta social e curso de formação. As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março.

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A previsão é de que o curso de formação para os candidatos selecionados comece no início de junho. Seguindo previsto pelo edital, no mínimo, 20% das vagas serão preenchidas por mulheres. As dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (21) 3674-9190 ou 0800 668 2175.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA SE INSCREVER

Inscrições no site: www.ibade.org.br
  • Nacionalidade brasileira
  • Gozo dos direitos políticos
  • Regularidade das obrigações militares e eleitorais
  • Possuir habilitação legal para exercício do cargo
  • Idade mínima de 18 anos e no máximo 45, verificados na data da matrícula no curso de formação do concurso
  • Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com a prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei
  • Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida
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