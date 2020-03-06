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Para desempregados

Mil vagas em cursos gratuitos na Serra: Veja como se inscrever

As oportunidades são para moradores da Serra que estão desempregados. Inscrições começaram nesta sexta-feira (6)

Publicado em 06 de Março de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 16:14
Cursos nas áreas de elétrica, tecnologia, administração, cuidador e outras. Crédito: Freepik
O Projeto Juventude Ativa abre nesta sexta-feira (6) as inscrições para mil oportunidades em cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância. As chances são para quem tem interesse em se qualificar nas áreas de estética, tecnologia, administração, cuidador, elétrica, e outras.
Serão oferecidos gratuitamente apenas a modalidade de cursos presenciais. Para se inscrever é preciso estar desempregado e ser morador da Serra. Os cadastros só poderão ser feitos pessoalmente na unidade de Taquara II. O candidato deve apresentar carteira de trabalho, comprovante de residência, além de 2 quilos de alimento como taxa de inscrição.

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Para os cursos à distância, os interessados podem realizar a inscrição pela internet. Esses não serão gratuitos, e poderão ser feitos por qualquer pessoa. Ao acessar o site é possível selecionar uma ou mais opções de curso e adicionar ao carrinho. Após finalizar o cadastro, basta escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto ou cartão.
A instituição não cobra mensalidade, os alunos devem apenas colaborar com uma taxa única de R$ 49,90 a R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos, aulas práticas e custos. Essa taxa é exigida somente para os cursos online, oferecidos também para quem está empregado.

VEJA AS OPÇÕES DE CURSOS

CURSOS PRESENCIAIS
Inscrições: Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, no município da Serra
  • Aux. Administrativo (50 vagas)
  • Porteiro (50 vagas)
  • Informática básica (50 vagas)
  • Cuidador de Idosos (50 vagas)
  • Cuidador Infantil (50 vagas)
  • Manicure (50 vagas)
  • Maquiagem (50 vagas)
  • Elétrica Predial (50 vagas)
  • Comandos Elétrica Predial (50 vagas)
CURSOS A DISTÂNCIA
Inscrições: www.juventudeativa.org.br
  • Auxiliar de Logística (50 vagas)
  • Auxiliar Administrativo (100 vagas)
  • Cuidador Infantil (100 vagas)
  • Cuidador de Idosos (100 vagas)
  • Porteiro (100 vagas)
  • Cuidador de Pessoas com deficiências (100 vagas)
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

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