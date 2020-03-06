Mil vagas em cursos gratuitos na Serra: Veja como se inscrever

O Projeto Juventude Ativa abre nesta sexta-feira (6) as inscrições para mil oportunidades em cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância. As chances são para quem tem interesse em se qualificar nas áreas de estética, tecnologia, administração, cuidador, elétrica, e outras.
Serão oferecidos gratuitamente apenas a modalidade de cursos presenciais. Para se inscrever é preciso estar desempregado e ser morador da Serra. Os cadastros só poderão ser feitos pessoalmente na unidade de Taquara II. O candidato deve apresentar carteira de trabalho, comprovante de residência, além de 2 quilos de alimento como taxa de inscrição.
Para os cursos à distância, os interessados podem realizar a inscrição pela internet. Esses não serão gratuitos, e poderão ser feitos por qualquer pessoa. Ao acessar o site é possível selecionar uma ou mais opções de curso e adicionar ao carrinho. Após finalizar o cadastro, basta escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto ou cartão.
A instituição não cobra mensalidade, os alunos devem apenas colaborar com uma taxa única de R$ 49,90 a R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos, aulas práticas e custos. Essa taxa é exigida somente para os cursos online, oferecidos também para quem está empregado.
VEJA AS OPÇÕES DE CURSOS
CURSOS PRESENCIAIS
Inscrições: Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, no município da Serra
Inscrições: Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, no município da Serra
- Aux. Administrativo (50 vagas)
- Porteiro (50 vagas)
- Informática básica (50 vagas)
- Cuidador de Idosos (50 vagas)
- Cuidador Infantil (50 vagas)
- Manicure (50 vagas)
- Maquiagem (50 vagas)
- Elétrica Predial (50 vagas)
- Comandos Elétrica Predial (50 vagas)
CURSOS A DISTÂNCIA
Inscrições: www.juventudeativa.org.br
Inscrições: www.juventudeativa.org.br
- Auxiliar de Logística (50 vagas)
- Auxiliar Administrativo (100 vagas)
- Cuidador Infantil (100 vagas)
- Cuidador de Idosos (100 vagas)
- Porteiro (100 vagas)
- Cuidador de Pessoas com deficiências (100 vagas)