Mil vagas abertas em cursos gratuitos para quem está desempregado

O Projeto Juventude Ativa traz mil oportunidades de qualificação totalmente gratuitas para quem está desempregado. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (6) para a etapa de cursos março/abril de 2020.
As vagas são para os cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância (EAD). Há chances para quem tem interesse em se qualificar nas áreas de estética, tecnologia, administração, cuidador, elétrica, e outras.
A instituição não cobra mensalidade, os alunos devem apenas colaborar com dois quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 49,90 para contribuir com os materiais didáticos, aulas práticas e custos. Os desempregados não precisam pagar a taxa, basta apresentar a carteira de trabalho.
As inscrições dos cursos podem ser realizadas pessoalmente ou no site do projeto no período do dia 06 até o dia 14 de março. A sede da organização fica localizada na Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, no município da Serra, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 12h.
VEJA QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE CURSOS
CURSOS PRESENCIAIS
- Pólo de Taquara II
- Aux. Administrativo (50 vagas)
- Porteiro (50 vagas)
- Informática básica (50 vagas)
- Cuidador de Idosos (50 vagas)
- Cuidador Infantil (50 vagas)
- Manicure (50 vagas)
- Maquiagem (50 vagas)
- Elétrica Predial (50 vagas)
- Comandos Elétrica Predial (50 vagas)
CURSOS À DISTÂNCIA
- Auxiliar de Logística (50 vagas)
- Auxiliar Administrativo (100 vagas)
- Cuidador Infantil (100 vagas)
- Cuidador de Idosos (100 vagas)
- Porteiro (100 vagas)
- Cuidador de Pessoas com deficiências (100 vagas)