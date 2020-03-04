Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mil vagas abertas em cursos gratuitos para quem está desempregado
Capacitação

Mil vagas abertas em cursos gratuitos para quem está desempregado

As inscrições abrem a partir desta sexta-feira (06); quem não está desempregado também pode participar contribuindo com uma taxa no valor de R$ 49,90

Publicado em 04 de Março de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 19:02
Curso de manicure é uma das opções oferecidas, sem precisar pagar nada Crédito: Gildo Loyola-Arquivo
O Projeto Juventude Ativa traz mil oportunidades de qualificação totalmente gratuitas para quem está desempregado. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (6) para a etapa de cursos março/abril de 2020.
As vagas são para os cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância (EAD). Há chances para quem tem interesse em se qualificar nas áreas de estética, tecnologia, administração, cuidador, elétrica, e outras.
A instituição não cobra mensalidade, os alunos devem apenas colaborar com dois quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 49,90 para contribuir com os materiais didáticos, aulas práticas e custos. Os desempregados não precisam pagar a taxa, basta apresentar a carteira de trabalho.
As inscrições dos cursos podem ser realizadas pessoalmente ou no site do projeto no período do dia 06 até o dia 14 de março. A sede da organização fica localizada na Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, no município da Serra, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 12h.

VEJA QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE CURSOS

CURSOS PRESENCIAIS
  • Pólo de Taquara II
  • Aux. Administrativo (50 vagas)
  • Porteiro (50 vagas)
  • Informática básica (50 vagas)
  • Cuidador de Idosos (50 vagas)
  • Cuidador Infantil (50 vagas)
  • Manicure (50 vagas)
  • Maquiagem (50 vagas)
  • Elétrica Predial (50 vagas)
  • Comandos Elétrica Predial (50 vagas)

Veja Também

EDP oferece curso de eletricista exclusivo para mulheres

IBGE divulga na quinta-feira detalhes do concurso para 208,6 mil vagas

Setores com vagas de emprego "sobrando" no ES

CURSOS À DISTÂNCIA
  • Auxiliar de Logística (50 vagas)
  • Auxiliar Administrativo (100 vagas)
  • Cuidador Infantil (100 vagas)
  • Cuidador de Idosos (100 vagas)
  • Porteiro (100 vagas)
  • Cuidador de Pessoas com deficiências (100 vagas)
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados