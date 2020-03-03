IBGE divulga na quinta-feira detalhes do concurso para 208,6 mil vagas

Informações sobre o tão aguardado concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) serão divulgadas nesta quinta-feira (05). O processo seletivo é para trabalhar no Censo 2020. Ao todo serão 208.695 vagas temporárias para todo o país com salário inicial de até R$ 4 mil. O edital está sedo finalizado e deve ser publicado na sexta (06).
Segundo a assessoria do instituto, na quinta-feira será concedida uma entrevista coletiva à imprensa, às 10 horas, para informar os detalhes do concurso, como prazos, vagas por Estado e inscrição. As seleções do certame serão organizadas pelo Cebraspe. Já as vagas serão para cargos de nível fundamental e médio. Todas as vagas são para cargos temporários.
Serão dois editais. Um, para a carreira de recenseador, tem 180,5 mil vagas. Para concorrer a uma delas é necessário ter apenas ensino fundamental completo. O salário inicial será de R$ 1,1 mil.
O segundo será para as carreiras de agente censitário municipal (5,4 mil vagas autorizadas), com salário inicial de R$ 2,1 mil, e agente censitário supervisor (22,6 mil), com remuneração inicial de R$ 1,7 mil. Para ambos é preciso ter o ensino médio completo.
O IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias. Ao menos 3.267 chances já foram preenchidas.
O CONCURSO
O concurso IBGE foi autorizado em maio do ano passado para preencher de 234.416 vagas. Quando autorizado, o governo tinha até o dia 6 de novembro para iniciar a seleção para todos os postos. Porém, no dia 13 agosto, o prazo para liberação foi prorrogado até maio de 2020.