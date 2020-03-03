IBGE divulga na quinta-feira detalhes do concurso para 208,6 mil vagas

Pesquisa do censo do IBGE Crédito: Carlos Alberto Silva

Censo 2020. Ao todo serão 208.695 vagas temporárias para todo o país com salário inicial de até R$ 4 mil. O edital está sedo finalizado e deve ser publicado na sexta (06). Informações sobre o tão aguardado concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) serão divulgadas nesta quinta-feira (05). O processo seletivo é para trabalhar no. Ao todo serão 208.695 vagas temporárias para todo o país com salário inicial de até R$ 4 mil. O edital está sedo finalizado e deve ser publicado na sexta (06).

Segundo a assessoria do instituto, na quinta-feira será concedida uma entrevista coletiva à imprensa, às 10 horas, para informar os detalhes do concurso, como prazos, vagas por Estado e inscrição. As seleções do certame serão organizadas pelo Cebraspe. Já as vagas serão para cargos de nível fundamental e médio. Todas as vagas são para cargos temporários.

Serão dois editais. Um, para a carreira de recenseador, tem 180,5 mil vagas. Para concorrer a uma delas é necessário ter apenas ensino fundamental completo. O salário inicial será de R$ 1,1 mil.

O segundo será para as carreiras de agente censitário municipal (5,4 mil vagas autorizadas), com salário inicial de R$ 2,1 mil, e agente censitário supervisor (22,6 mil), com remuneração inicial de R$ 1,7 mil. Para ambos é preciso ter o ensino médio completo.

O IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias. Ao menos 3.267 chances já foram preenchidas.

O CONCURSO