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Em todo o país

34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, há vagas para cuidador na Secretaria Estadual de Educação; oportunidades ainda em diversas prefeituras

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 09:53
Concursos públicos reúnem milhares de oportunidades em todo o Brasil  Crédito: Pixabay
Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições de 13 de abril a 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de cuidadores. Os interessados precisam ter nível médio e podem se inscrever até 4 de março.
Também estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura da Serra. A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.
As Forças Armadas também reúnem vagas para quem tem nível médio e superior. Marinha, Exército e Aeronáutica oferecem, ao todo, 2.350 oportunidades. O salário pode chegar a R$ 9 mil.
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