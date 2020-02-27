34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Concursos públicos reúnem milhares de oportunidades em todo o Brasil Crédito: Pixabay

Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições de 13 de abril a 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de cuidadores. Os interessados precisam ter nível médio e podem se inscrever até 4 de março.

Também estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura da Serra. A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.