Serra abre 747 vagas de professor com salários de até R$ 3,4 mil

Prefeitura da Serra abre concurso pra selecionar professores. Crédito: Prefeitura da Serra

Boa notícia para os profissionais da área da educação. A Prefeitura da Serra está com 747 vagas abertas para professores em diferentes áreas do conhecimento, e os salários podem chegar a R$ 3.446,86. A maior parte das oportunidades é destinada a profissionais de nível técnico e superior

Há chances para professores de libras, educação especial, assessoramento pedagógico, além de professor de artes e educação física. Os salários variam de R$ 2.521,78 a R$ 3.446,86, dependendo do cargo e do nível de escolaridade do profissional. Todos os cargos recebem também auxílio-alimentação de R$ 350.

Os interessados têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (9) para se inscrever no site do instituto Aocp . A taxa para quem concorre ao cargo de nível superior é de R$ 85. Já para quem tem nível técnico a taxa é de R$ 65. O valor poderá ser pago até terça-feira (10 de março).

As provas serão aplicadas no dia 5 de abril (domingo), de manhã e à tarde, conforme o cargo pretendido. O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo, desde que a prova seja realizada em períodos distintos para cada cargo.

SOBRE O CONCURSO

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, afirmou que essas contratações acompanham o aumento populacional no município e a demanda por serviços.

"Vamos agregar mais profissionais à nossa rede com o objetivo de aumentar a oferta, melhorar a qualidade dos serviços e da assistência prestada à população" Audifax Barcelos - Prefeito da Serra

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