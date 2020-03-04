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Concorrência

148 candidatos por vaga em concurso do Instituto de Previdência de Vila Velha

O cargo mais disputado teve cerca de 433 candidatos. Seleção vai para a terceira etapa de prova, que ocorre no domingo (08)

Publicado em 04 de Março de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 20:15
Sede do Instituto de Previdência de Vila Velha. Crédito: Prefeitura de Vila Velha
O concurso do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV) contou com 1.340 candidatos às nove vagas oferecidas. A maior concorrência é para o cargo de procurador, para o qual estão inscritas 433 pessoas. Há uma única vaga em disputa, nesse caso.
Já a seleção para as 511 vagas da Prefeitura de Vila Velha teve 16.982 candidatos inscritos. As chances são para a área administrativa, em cargos de nível médio e superior. A terceira e última prova do concurso público está programada para o próximo domingo (08).
A função que teve mais inscritos foi a de assistente público administrativo, com 6.673 candidatos, que vão disputar 187 vagas. Porém, a maior concorrência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade à frente da seleção, é para Especialista em Políticas Públicas, com 1.087 pessoas disputando cinco oportunidades.

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O secretário municipal de Administração explicou que a Prefeitura já esperava uma quantidade significativa de inscritos.
"Havia uma grande expectativa no município para o concurso público. Sinal disso é a alta procura. Foram muitos anos sem concurso para prestigiar o mérito. Tivemos boas provas no edital da Educação e da Saúde e esperamos o mesmo para o próximo domingo"
Rafael Gumiero - Secretário municipal de Administração

SOBRE O CONCURSO

Para a seleção pública de Vila Velha foram publicados quatro editais, que reúnem 1.423 vagas. A primeira prova, para os profissionais do setor da Saúde, ocorreu em 09 de fevereiro e para Educação, em 16 de fevereiro.
Agora, será a seleção para o setor administrativo e ainda para ingressar no quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha. Os salários ofertados variam e para alguns cargos pode chegar a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
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