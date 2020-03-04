148 candidatos por vaga em concurso do Instituto de Previdência de Vila Velha

Sede do Instituto de Previdência de Vila Velha. Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O concurso do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV) contou com 1.340 candidatos às nove vagas oferecidas. A maior concorrência é para o cargo de procurador, para o qual estão inscritas 433 pessoas. Há uma única vaga em disputa, nesse caso.

Já a seleção para as 511 vagas da Prefeitura de Vila Velha teve 16.982 candidatos inscritos. As chances são para a área administrativa, em cargos de nível médio e superior. A terceira e última prova do concurso público está programada para o próximo domingo (08).

A função que teve mais inscritos foi a de assistente público administrativo, com 6.673 candidatos, que vão disputar 187 vagas. Porém, a maior concorrência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade à frente da seleção, é para Especialista em Políticas Públicas, com 1.087 pessoas disputando cinco oportunidades.

O secretário municipal de Administração explicou que a Prefeitura já esperava uma quantidade significativa de inscritos.

"Havia uma grande expectativa no município para o concurso público. Sinal disso é a alta procura. Foram muitos anos sem concurso para prestigiar o mérito. Tivemos boas provas no edital da Educação e da Saúde e esperamos o mesmo para o próximo domingo" Rafael Gumiero - Secretário municipal de Administração

SOBRE O CONCURSO