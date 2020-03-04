Seleção aberta para 370 profissionais da Saúde no ES

Das vagas ofertadas, 197 são para médicos, 109 para enfermeiros e 64 para cirurgiões-dentistas, que poderão atuar em 67 municípios capixabas. As bolsas são no valor de R$ 11.865,00 para o aperfeiçoamento em Práticas Clínicas em Medicina de Família e Comunidade, e de R$ 3.500,00 para aperfeiçoamento em Atenção Primária à Saúde ou Odontologia Clínica para Atenção Primária.