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Bolsa de R$ 11.865,00

Seleção aberta para 370 profissionais da Saúde no ES

As inscrições se iniciam nesta quarta-feira (04) e vão até o dia 13 de março. A bolsa pode chegar ao valor de R$ 11.865,00 mil para médicos

Publicado em 04 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 16:23
Processo seletivo para bolsista na área de saúde Crédito: Pixabay | @DarkoStojanovic
O governo do Espírito Santo abre nesta quarta-feira (4) inscrições para 370 vagas do processo seletivo simplificado para atuação de médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros  como profissionais bolsistas para o Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). 
Das vagas ofertadas, 197 são para médicos, 109 para enfermeiros e 64 para cirurgiões-dentistas, que poderão atuar em 67 municípios capixabas.  As bolsas são no valor de R$ 11.865,00 para o aperfeiçoamento em Práticas Clínicas em Medicina de Família e Comunidade, e de R$ 3.500,00 para aperfeiçoamento em Atenção Primária à Saúde ou  Odontologia Clínica para Atenção Primária.
Os interessados têm até o dia 13 de março para se inscrever. Podem participar da seleção profissionais formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diplomas validados no Brasil.

COMO SE INSCREVER PARA AS VAGAS?

As inscrições podem ser realizadas pela internet em formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde na aba "Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS)"e pelo envio dos documentos comprobatórios. Mas, antes de concluir é importante que o candidato leia o edital e se certifique de que preenche todos os requisitos exigidos.

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As dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected]

MUNICÍPIOS QUE OFERECEM VAGAS

  • Vitória
  • Vila Velha
  • Viana
  • Guarapari
  • Serra
  • Fundão
  • Domingos Martins
  • Barra de São Francisco
  • Pinheiros
  • Colatina
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • João Neiva
  • Linhares
  • Pancas
  • Sooretama
  • Alegre
  • Anchieta
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Iconha
  • Piúma
  • Muqui
Confira a lista completa com todos os municípios no edital
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