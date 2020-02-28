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Grandes empresas abrem vagas de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis na Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Picpay e também em empresas que funcionam em Linhares

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:21
Aeroporto de Vitória  está com vagas abertas em três áreas  Crédito: Alberto Borém
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. Grandes empresas estão com oportunidades abertas para profissionais que querem trabalhar com carteira assinada. As chances são para cargos de níveis médio e superior. 
As vagas estão disponíveis na Leroy MerlinAeroporto de VitóriaPicpay e também em empresas que funcionam em Linhares. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada companhia. 
A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio e superior. Há oportunidades nas funções de assistente de logística, operador de loja, operador de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cerâmica, madeiras, encanamentos e pintura) e vendedor PJ.
Há ainda vaga para trabalhar na Zurich Airport, empresa que administra o Aeroporto de Vitória. As oportunidades são para as áreas comercial, jurídica e tecnologia da informação. 

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A Picpay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, também anunciou as oportunidades de emprego disponíveis neste mês. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas. 
A Psicoespaço está com duas vagas abertas para quem quer trabalhar em Linhares. As chances são para empresas localizadas no município e que não tiveram os nomes divulgados. Os candidatos podem se inscrever nos cargos de vendedor externo e impressor flexográfico.

CONFIRA AS VAGAS

LEROY MERLIN

  • Cadastro: no site jobs.kenoby.com/leroymerlin
  • Cargos:
  • Assistente de logística: Nível médio
  • Operador(a) de logística | full time: Nível médio e/ou curso técnico em logística
  • Operador(a) de loja: Nível médio
  • Supervisor(a) de logística loja: Curso superior em Administração, Logística e áreas afins. 
  • Vendedor(a) de projetos - cerâmica: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - encanamentos: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - madeiras: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - pintura: Nível médio
  • Vendedor(a) PJ: Nível médio

PICPAY

  • Cadastro: deve ser feito no site picpay.gupy.io
  • Cargos: 
  • Analista de Dados Pleno
  • Analista de Inteligência de Prevenção
  • Analista de Prevenção à Fraude I
  • Analista de Relacionamento I
  • Desenvolvedor Android - Pleno
  • DevOps
  • Team Leader - Data Analytics

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AEROPORTO DE VITÓRIA

  • Cadastro: Devem ser feitas no site jobs.kenoby.com
  • Cargos
  • Coordenador real estate: Nível superior em Arquitetura, inglês fluente, entre outros requisitos
  • Advogado júnior: Nível superior em Direito, um ano de experiência na área jurídica, entre outros requisitos
  • Técnico de sistemas: mínimo de três anos de experiência na área, curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas ou cursos relacionados à área, entre outros requisitos. 

PSICOESPAÇO

  • Cadastro: no site www.psicoespaco.com.br
  • Cargos:
  • Vendedor externo: nível médio completou ou graduação em curso ou completa, experiência no cargo e domínio do pacote office
  • Impressor flexográfico: ensino médio completo, experiência na área e conhecimento em informática. 
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