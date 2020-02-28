Grandes empresas abrem vagas de emprego no ES

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. Grandes empresas estão com oportunidades abertas para profissionais que querem trabalhar com carteira assinada. As chances são para cargos de níveis médio e superior.
As vagas estão disponíveis na Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Picpay e também em empresas que funcionam em Linhares. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada companhia.
A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio e superior. Há oportunidades nas funções de assistente de logística, operador de loja, operador de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cerâmica, madeiras, encanamentos e pintura) e vendedor PJ.
Há ainda vaga para trabalhar na Zurich Airport, empresa que administra o Aeroporto de Vitória. As oportunidades são para as áreas comercial, jurídica e tecnologia da informação.
A Picpay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, também anunciou as oportunidades de emprego disponíveis neste mês. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.
A Psicoespaço está com duas vagas abertas para quem quer trabalhar em Linhares. As chances são para empresas localizadas no município e que não tiveram os nomes divulgados. Os candidatos podem se inscrever nos cargos de vendedor externo e impressor flexográfico.
CONFIRA AS VAGAS
LEROY MERLIN
- Cadastro: no site jobs.kenoby.com/leroymerlin
- Cargos:
- Assistente de logística: Nível médio
- Operador(a) de logística | full time: Nível médio e/ou curso técnico em logística
- Operador(a) de loja: Nível médio
- Supervisor(a) de logística loja: Curso superior em Administração, Logística e áreas afins.
- Vendedor(a) de projetos - cerâmica: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - encanamentos: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - madeiras: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - pintura: Nível médio
- Vendedor(a) PJ: Nível médio
PICPAY
- Cadastro: deve ser feito no site picpay.gupy.io
- Cargos:
- Analista de Dados Pleno
- Analista de Inteligência de Prevenção
- Analista de Prevenção à Fraude I
- Analista de Relacionamento I
- Desenvolvedor Android - Pleno
- DevOps
- Team Leader - Data Analytics
AEROPORTO DE VITÓRIA
- Cadastro: Devem ser feitas no site jobs.kenoby.com
- Cargos
- Coordenador real estate: Nível superior em Arquitetura, inglês fluente, entre outros requisitos
- Advogado júnior: Nível superior em Direito, um ano de experiência na área jurídica, entre outros requisitos
- Técnico de sistemas: mínimo de três anos de experiência na área, curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas ou cursos relacionados à área, entre outros requisitos.
PSICOESPAÇO
- Cadastro: no site www.psicoespaco.com.br.
- Cargos:
- Vendedor externo: nível médio completou ou graduação em curso ou completa, experiência no cargo e domínio do pacote office
- Impressor flexográfico: ensino médio completo, experiência na área e conhecimento em informática.