Grandes empresas abrem vagas de emprego no ES

Aeroporto de Vitória está com vagas abertas em três áreas Crédito: Alberto Borém

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego . Grandes empresas estão com oportunidades abertas para profissionais que querem trabalhar com carteira assinada. As chances são para cargos de níveis médio e superior.

Aeroporto de Vitória, As vagas estão disponíveis na Leroy Merlin Picpay e também em empresas que funcionam em Linhares. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada companhia.

A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio e superior. Há oportunidades nas funções de assistente de logística, operador de loja, operador de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cerâmica, madeiras, encanamentos e pintura) e vendedor PJ.

Há ainda vaga para trabalhar na Zurich Airport, empresa que administra o Aeroporto de Vitória. As oportunidades são para as áreas comercial, jurídica e tecnologia da informação.

A Picpay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, também anunciou as oportunidades de emprego disponíveis neste mês. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.

A Psicoespaço está com duas vagas abertas para quem quer trabalhar em Linhares. As chances são para empresas localizadas no município e que não tiveram os nomes divulgados. Os candidatos podem se inscrever nos cargos de vendedor externo e impressor flexográfico.

CONFIRA AS VAGAS

LEROY MERLIN

Cadastro: no site jobs.kenoby.com/leroymerlin

no site jobs.kenoby.com/leroymerlin Cargos:

Assistente de logística: Nível médio

Operador(a) de logística | full time: Nível médio e/ou curso técnico em logística

Operador(a) de loja: Nível médio

Supervisor(a) de logística loja: Curso superior em Administração, Logística e áreas afins.

Vendedor(a) de projetos - cerâmica: Nível médio

Vendedor(a) de projetos - encanamentos: Nível médio

Vendedor(a) de projetos - madeiras: Nível médio

Vendedor(a) de projetos - pintura: Nível médio

Vendedor(a) PJ: Nível médio

PICPAY

Cadastro: deve ser feito no site picpay.gupy.io

deve ser feito no site picpay.gupy.io Cargos:

Analista de Dados Pleno

Analista de Inteligência de Prevenção



Analista de Prevenção à Fraude I



Analista de Relacionamento I



Desenvolvedor Android - Pleno



DevOps



Team Leader - Data Analytics

Veja Também Veja como se inscrever para uma das vagas da ArcelorMittal Tubarão

AEROPORTO DE VITÓRIA

Cadastro: Devem ser feitas no site jobs.kenoby.com

Devem ser feitas no site jobs.kenoby.com Cargos

Coordenador real estate: Nível superior em Arquitetura, inglês fluente, entre outros requisitos

Advogado júnior: Nível superior em Direito, um ano de experiência na área jurídica, entre outros requisitos

Técnico de sistemas: mínimo de três anos de experiência na área, curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas ou cursos relacionados à área, entre outros requisitos.

PSICOESPAÇO