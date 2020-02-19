Rede odontológica vai investir R$ 16 milhões no ES e criar 800 empregos

Odontoclinic vai abrir 30 unidades no ES até 2023 Crédito: Divulgação/Odontoclinic

R$ 16 milhões e abertas 800 vagas de emprego neste período. Uma rede de odontologia de São Paulo está começando seu projeto de expansão no Espírito Santo . Atualmente a Odontoclinic tem apenas uma unidade no Estado, que fica em Colatina , mas pretende abrir mais 30 novas em sistema de franquias nos próximos três anos. Segundo as projeções da empresa, serão investidose abertasde emprego neste período.

Entre os postos de trabalho, serão abertas oportunidades para dentistas, promotor de vendas, recepcionistas, auxiliárias de dentista, entre outros. O cadastro pode ser realizado direto no site da empresa pelo "Trabalhe conosco".

Lucas Romi, vice-presidente da Odontoclinic, diz que em 2020 serão abertas cinco unidades no Estado. A primeira delas será em Jardim Camburi, em Vitória, e estará em operação dentro de quatro a cinco meses. A empresa também está negociando com empreendedores de Cariacica e Linhares para abrir franquias nesses municípios.

Em 2020, o investimento total será de R$ 3 milhões e com geração de 150 postos de trabalho. Já para 2021, o investimento deve ser na ordem de R$ 5 milhões com a criação de 250 vagas, e no ano seguinte de mais R$ 8 milhões e geração de 400 oportunidades.

"Procuramos trabalhar com poucos franqueados e atuamos para que eles tenham mais de uma operação. Em São Paulo, onde nascemos, mais de 70% de franqueados, sendo dentistas e empresários, têm mais de uma operação. Nosso foco são os empreendedores de maior porte", comenta Romi.

Cada clínica deve ter cerca de 200 metros quadrados e ficar localizada em grandes avenidas, próximas a pontos de transportes públicos e com horário de atendimentos amplos.

Ainda de acordo com o vice-presidente, o investimento no Espírito Santo faz parte do crescimento em espiral da empresa. Neste ano, ela deve abrir 44 novas clínicas pelo país.