Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego; veja a lista

Muitas oportunidades de emprego abertas esta semana em grande empresas do Espírito Santo para quem quer trabalhar de carteira assinada ou está a procura de um estágio. Há chances para trabalhar na Suzano, ArcelorMittal, Ambev, Autoglass, Politintas, MedSênior, Eco 101 e Picpay. Os cargos são para profissionais do nível fundamental ao superior.
A Suzano abre oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. As vagas são para a nova unidade da companhia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Há chances para funções como analista, engenheiro de produção, eletrotécnico e técnico em mecânica.
Na ArcelorMittal há oportunidades para cargos fixos e estágios. As vagas são para Cariacica e estão abertas no site da siderúrgica, na aba Trabalhe conosco. A Ambev é outra empresa que oferta chances. A cervejaria abre funções para consultor, promotor e vendedor, além de oportunidades para estágio e aprendiz, todas nos municípios de Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.
O PicPay, aplicativo capixaba para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou a abertura de 27 vagas para atuar em Vitória, a maior parte delas para área de tecnologia e comunicação. Em Guarapari, a Eco 101 abre uma vaga para o cargo de auxiliar de manutenção. As inscrições estão abertas no site da rodovia. Para se candidatar é necessário morar nas proximidades do município.
A empresa fabricante de vidros, Autoglass, abre 9 vagas para o Estado. Todas as chances são para o município de Vila Velha. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa. A MedSênior oferta uma vaga para o seu quadros de funcionários, a chance é para o cargo de copeira. Os interessados devem enviar currículo até o dia 17 de fevereiro para o e-mail [email protected].
VEJA AS VAGAS E COMO SE INSCREVER
ARCELORMITTAL
Inscrições no site
- Estágio - Nível técnico
- Estágio - Nível superior
- Operador de máquinas de tubos
- Soldador
SUZANO
Mais vagas e inscrições no site
- Analista Laboratório I
- Analista Melhoria Contínua (Pcd)
- Analista Planejamento Manutenção PL
- Engenheiro(A) Processos PL
- Engenheiro(A) Produção PI
- Operador(A) Embaladeira Tissue
- Operador(A) Rebobinadeira Tissue (Pcd)
- Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10
- Técnico(A) Manutenção Mecânica
- Eletromecânica ou Mecatrônica
- Analista Operações Logísticas Jr
- Auxiliar Operações Logística
- Líder Operações Logística (Pcd)
PICPAY
Inscrições no site
- Analista de Dados Pleno
- Analista de Inteligência de Prevenção
- Analista de Prevenção à Fraude I
- Analista de Relacionamento I
- DevOps
- Team Leader - Data Analytics
AUTOGLASS
Inscrições no site
- Administrador de Dados
- Agente de Atendimento / Televendas
- Analista Customer Experience
- Analista de Datacenter - TELECOM
- Aprendiz Auxiliar Escritório
- Banco de Talentos
- Líder de Obras
- Estagiário - Benefícios
- Programador
MEDSENIOR
Os interessados devem enviar currículo até o dia 17 de fevereiro para o e-mail [email protected]
- Copeira
AMBEV
Inscrições no site
- Conferente
- Gente e Gestão - Aprendiz
- Promotor AS rota
- Promotor
- Supervisor de Marketing
- Vendedor CDD
- Vendedor