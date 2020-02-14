Oportunidades

Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego; veja a lista

Oportunidades são para trabalhos e estágios na Suzano, ArcelorMittal, Ambev, Autoglass, Politintas, MedSênior, Eco 101 e Picpay; há chances para profissionais do nível fundamental ao superior

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 10:58
Grandes empresas abrem oportunidades de emprego no ES. Crédito: Freepik
Muitas oportunidades de emprego abertas esta semana em grande empresas do Espírito Santo para quem quer trabalhar de carteira assinada ou está a procura de um estágio. Há chances para trabalhar na Suzano, ArcelorMittal, Ambev, Autoglass, Politintas, MedSênior, Eco 101 e Picpay. Os cargos são para profissionais do nível fundamental ao superior.
A Suzano abre oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. As vagas são para a nova unidade da companhia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Há chances para funções como analista, engenheiro de produção, eletrotécnico e técnico em mecânica. 
Na ArcelorMittal há oportunidades para cargos fixos e estágios. As vagas são para Cariacica e estão abertas no site da siderúrgica, na aba Trabalhe conosco. A Ambev é outra empresa que oferta chances. A cervejaria abre funções para consultor, promotor e vendedor, além de oportunidades para estágio e aprendiz, todas nos municípios de Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

O PicPay, aplicativo capixaba para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou a abertura de 27 vagas para atuar em Vitória, a maior parte delas para área de tecnologia e comunicação. Em Guarapari, a Eco 101 abre uma vaga para o cargo de auxiliar de manutenção. As inscrições estão abertas no site da rodovia. Para se candidatar é necessário morar nas proximidades do município.
A empresa fabricante de vidros, Autoglass, abre 9 vagas para o Estado. Todas as chances são para o município de Vila Velha. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa. A MedSênior oferta uma vaga para o seu quadros de funcionários, a chance é para o cargo de copeira. Os interessados devem enviar currículo até o dia 17 de fevereiro para o e-mail [email protected].

VEJA AS VAGAS E COMO SE INSCREVER

ARCELORMITTAL
Inscrições no site
  • Estágio - Nível técnico
  • Estágio - Nível superior
  • Operador de máquinas de tubos
  • Soldador
SUZANO
Mais vagas e inscrições no site
  • Analista Laboratório I
  • Analista Melhoria Contínua (Pcd)
  • Analista Planejamento Manutenção PL
  • Engenheiro(A) Processos PL
  • Engenheiro(A) Produção PI
  • Operador(A) Embaladeira Tissue
  • Operador(A) Rebobinadeira Tissue (Pcd)
  • Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10
  • Técnico(A) Manutenção Mecânica
  •  Eletromecânica ou Mecatrônica
  • Analista Operações Logísticas Jr
  • Auxiliar Operações Logística
  • Líder Operações Logística (Pcd)
PICPAY
Inscrições no site
  • Analista de Dados Pleno
  • Analista de Inteligência de Prevenção
  • Analista de Prevenção à Fraude I
  • Analista de Relacionamento I
  • DevOps
  • Team Leader - Data Analytics

AUTOGLASS
Inscrições no site
  • Administrador de Dados
  • Agente de Atendimento / Televendas
  • Analista Customer Experience
  • Analista de Datacenter - TELECOM
  • Aprendiz Auxiliar Escritório
  • Banco de Talentos
  • Líder de Obras
  • Estagiário - Benefícios
  • Programador
MEDSENIOR
Os interessados devem enviar currículo até o dia 17 de fevereiro para o e-mail [email protected]
  • Copeira
AMBEV
Inscrições no site
  • Conferente
  • Gente e Gestão - Aprendiz
  • Promotor AS rota
  • Promotor
  • Supervisor de Marketing
  • Vendedor CDD
  • Vendedor
