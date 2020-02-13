Ambev demite funcionário após comentário homofóbico

A Ambev, uma das maiores cervejarias do Brasil, demitiu esta semana um funcionário que fez uma postagem homofóbica nas redes sociais. A notícia foi dada pela revista Exame e confirmada pelo site Uol. A empresa, em nota, declarou repúdio a atitude do rapaz e afirmou o desligamento do empregado ao jornal.
O caso aconteceu após o profissional comentar em uma publicação sobre um casal gay que foi impedido de alugar imóvel no Rio de Janeiro, que não alugaria um lugar seu para homossexuais, acrescentando ainda que pessoas homossexuais nem são gente, uma raça maldita, e outros xingamentos direcionados ao casal.
A informação chegou a companhia através de um grupo interno de apoio aos LGBTI+, um dos grupos de diversidade da companhia. Em nota divulgada pela Exame, a empresa afirma que: A Ambev não aceita, em hipótese alguma, que as pessoas faltem com o respeito ou sejam preconceituosas. Esse comportamento não é tolerado por nós. O funcionário já não faz parte da companhia. Reforçamos que sempre apoiaremos o respeito e todas as formas de amor.