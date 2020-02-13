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Preconceito

Ambev demite funcionário após comentário homofóbico

Nem são gente, uma raça maldita disse o empregado nas redes sociais; empresa demitiu o profissional e, em nota, repudiou a atitude do rapaz

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 17:12
Empresa demite funcionário após comentário homofóbico em redes sociais. Crédito: Ambev (Divulgação)
A Ambev, uma das maiores cervejarias do Brasil, demitiu esta semana um funcionário que fez uma postagem homofóbica nas redes sociais. A notícia foi dada pela revista Exame  e confirmada pelo site Uol. A empresa, em nota, declarou repúdio a atitude do rapaz e afirmou o desligamento do empregado ao jornal.
O caso aconteceu após o profissional comentar em uma publicação sobre um casal gay que foi impedido de alugar imóvel no Rio de Janeiro,  que não alugaria um lugar seu para homossexuais, acrescentando ainda que pessoas homossexuais nem são gente, uma raça maldita, e outros xingamentos direcionados ao casal.

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A informação chegou a companhia através de um grupo interno de apoio aos LGBTI+, um dos grupos de diversidade da companhia. Em nota divulgada pela Exame, a empresa afirma que: A Ambev não aceita, em hipótese alguma, que as pessoas faltem com o respeito ou sejam preconceituosas. Esse comportamento não é tolerado por nós. O funcionário já não faz parte da companhia. Reforçamos que sempre apoiaremos o respeito e todas as formas de amor.

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