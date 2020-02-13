Ambev demite funcionário após comentário homofóbico

Empresa demite funcionário após comentário homofóbico em redes sociais. Crédito: Ambev (Divulgação)

A Ambev, uma das maiores cervejarias do Brasil, demitiu esta semana um funcionário que fez uma postagem homofóbica nas redes sociais. A notícia foi dada pela revista Exame e confirmada pelo site Uol. A empresa, em nota, declarou repúdio a atitude do rapaz e afirmou o desligamento do empregado ao jornal.

O caso aconteceu após o profissional comentar em uma publicação sobre um casal gay que foi impedido de alugar imóvel no Rio de Janeiro, que não alugaria um lugar seu para homossexuais, acrescentando ainda que pessoas homossexuais nem são gente, uma raça maldita, e outros xingamentos direcionados ao casal.