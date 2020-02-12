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Sul do ES

Suzano abre vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim

Nova fábrica será instalada no Sul do Estado e conta com oportunidades para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 18:22
Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose. Crédito: Ricardo Teles/Suzano
A Suzano está com vagas de emprego abertas para a contratação de profissionais que vão atuar na nova fábrica, que vai ser instalada em Cachoeiro de Itapemirim
As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A companhia fará papel higiênico e papel toalha. Durante as obras, serão 300 postos de trabalho. Quando entrar em operação, a indústria vai empregar 200 pessoas na produção.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da empresa.  O atendimento aos interessados será feito somente via endereço eletrônico.

CONFIRA AS VAGAS

  • INDUSTRIAL
  • Analista Laboratório I: Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
  • Analista Laboratório I (Pcd): Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
  • Analista Laboratório II: Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
  • Analista Laboratório II (Pcd): Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
  • Analista Melhoria Contínua: Nível superior
  • Analista Melhoria Contínua (Pcd): Nível superior
  • Analista Planejamento Manutenção PL: Nível superior
  • Analista Planejamento Manutenção PL (Pcd): Nível superior
  • Engenheiro(A) Manutenção PL: Nível superior em Engenharia
  • Engenheiro(A) Manutenção PL (Pcd): Nível superior em Engenharia
  • Engenheiro(A) Processos PL: Nível superior em Engenharia
  • Engenheiro(A) Processos PL (Pcd): Nível superior em Engenharia
  • Engenheiro(A) Produção Pl: Nível superior em Engenharia
  • Engenheiro(A) Produção Pl (Pcd): Nível superior em Engenharia
  • Operador(A) Embaladeira Tissue: formação técnica ou cursando técnico ou tecnológico nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica.
  • Operador(A) Embaladeira Tissue (Pcd): formação técnica ou cursando técnico ou tecnológico nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica.
  • Operador(A) Produção Conversão Tissue: Ensino médio e NRs 11 e 35.
  • Operador(A) Produção Conversão Tissue (Pcd): Ensino médio e NRs 11 e 35.
  • Operador(A) Rebobinadeira Tissue: Técnico ou tecnológico completo ou cursando; capacitação para o cargo Operador de Rebobinadeira (NRs 11 e 35) e experiência mínima de 2 anos em máquinas de conversão de papel Tissue. 
  • Operador(A) Rebobinadeira Tissue (Pcd): Técnico ou tecnológico completo ou cursando; capacitação para o cargo Operador de Rebobinadeira (NRs 11 e 35) e experiência mínima de 2 anos em máquinas de conversão de papel Tissue. 
  • Operador(A) Tubeteira Tissue: Cursando técnico ou tecnólogo nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica; capacitação para o cargo Operador de Tubeteira (NRs 11 e 35).
  • Operador(A) Tubeteira Tissue (Pcd): Cursando técnico ou tecnólogo nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica; capacitação para o cargo Operador de Tubeteira (NRs 11 e 35).
  • Técnico(A) Manutenção Elétrica: Técnico completo em Elétrica ou Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10  Instalações Serv. Eletricidade Básico e SEP.
  • Técnico(A) Manutenção Elétrica (Pcd): Técnico completo em Elétrica ou Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10  Instalações Serv. Eletricidade Básico e SEP.
  • Técnico(A) Manutenção Mecânica: Técnico Completo em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica e NR-33 Espaço confinado.
  • Técnico(A) Manutenção Mecânica (Pcd): Técnico Completo em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica e NR-33 Espaço confinado.
LOGÍSTICA S&Op
  • Analista Operações Logísticas Jr: Ensino médio completo e desejável ensino técnico ou superior cursando.
  • Analista Operações Logísticas Jr (Pcd): Ensino médio completo e desejável ensino técnico ou superior cursando.
  • Auxiliar Operações Logística: Ensino médio completo
  • Auxiliar Operações Logística (Pcd): Ensino médio completo
  • Líder Operações Logística: Ensino superior completo
  • Líder Operações Logística (Pcd): Ensino superior completo
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