Suzano abre vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim

A Suzano está com vagas de emprego abertas para a contratação de profissionais que vão atuar na nova fábrica, que vai ser instalada em Cachoeiro de Itapemirim.
As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A companhia fará papel higiênico e papel toalha. Durante as obras, serão 300 postos de trabalho. Quando entrar em operação, a indústria vai empregar 200 pessoas na produção.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da empresa. O atendimento aos interessados será feito somente via endereço eletrônico.
CONFIRA AS VAGAS
- INDUSTRIAL
- Analista Laboratório I: Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
- Analista Laboratório I (Pcd): Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
- Analista Laboratório II: Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
- Analista Laboratório II (Pcd): Nível médio e desejável técnico completo ou cursando em Química)
- Analista Melhoria Contínua: Nível superior
- Analista Melhoria Contínua (Pcd): Nível superior
- Analista Planejamento Manutenção PL: Nível superior
- Analista Planejamento Manutenção PL (Pcd): Nível superior
- Engenheiro(A) Manutenção PL: Nível superior em Engenharia
- Engenheiro(A) Manutenção PL (Pcd): Nível superior em Engenharia
- Engenheiro(A) Processos PL: Nível superior em Engenharia
- Engenheiro(A) Processos PL (Pcd): Nível superior em Engenharia
- Engenheiro(A) Produção Pl: Nível superior em Engenharia
- Engenheiro(A) Produção Pl (Pcd): Nível superior em Engenharia
- Operador(A) Embaladeira Tissue: formação técnica ou cursando técnico ou tecnológico nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica.
- Operador(A) Embaladeira Tissue (Pcd): formação técnica ou cursando técnico ou tecnológico nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica.
- Operador(A) Produção Conversão Tissue: Ensino médio e NRs 11 e 35.
- Operador(A) Produção Conversão Tissue (Pcd): Ensino médio e NRs 11 e 35.
- Operador(A) Rebobinadeira Tissue: Técnico ou tecnológico completo ou cursando; capacitação para o cargo Operador de Rebobinadeira (NRs 11 e 35) e experiência mínima de 2 anos em máquinas de conversão de papel Tissue.
- Operador(A) Rebobinadeira Tissue (Pcd): Técnico ou tecnológico completo ou cursando; capacitação para o cargo Operador de Rebobinadeira (NRs 11 e 35) e experiência mínima de 2 anos em máquinas de conversão de papel Tissue.
- Operador(A) Tubeteira Tissue: Cursando técnico ou tecnólogo nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica; capacitação para o cargo Operador de Tubeteira (NRs 11 e 35).
- Operador(A) Tubeteira Tissue (Pcd): Cursando técnico ou tecnólogo nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação e Elétrica; capacitação para o cargo Operador de Tubeteira (NRs 11 e 35).
- Técnico(A) Manutenção Elétrica: Técnico completo em Elétrica ou Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10 Instalações Serv. Eletricidade Básico e SEP.
- Técnico(A) Manutenção Elétrica (Pcd): Técnico completo em Elétrica ou Eletrotécnica ou Eletrônica e NR10 Instalações Serv. Eletricidade Básico e SEP.
- Técnico(A) Manutenção Mecânica: Técnico Completo em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica e NR-33 Espaço confinado.
- Técnico(A) Manutenção Mecânica (Pcd): Técnico Completo em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica e NR-33 Espaço confinado.
- Analista Operações Logísticas Jr: Ensino médio completo e desejável ensino técnico ou superior cursando.
- Analista Operações Logísticas Jr (Pcd): Ensino médio completo e desejável ensino técnico ou superior cursando.
- Auxiliar Operações Logística: Ensino médio completo
- Auxiliar Operações Logística (Pcd): Ensino médio completo
- Líder Operações Logística: Ensino superior completo
- Líder Operações Logística (Pcd): Ensino superior completo