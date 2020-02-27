Aberta seleção para vagas de emprego na área da Vale

A Agência do Trabalhador de Cariacica abriu processo seletivo para o preenchimento de vagas voltadas para a pintura industrial na área do Complexo de Tubarão da Vale. A seleção começa a partir do dia 9 de março, mas os interessados já podem comparecer à agência para retirar a carta de encaminhamento.
No total, serão 62 chances oferecidas por uma uma empresa baiana, líder no segmento de serviços e manutenção industrial, que irá prestar serviços para a mineradora. As vagas são para os cargos de meio oficial de pintura, funileiro, isolador, pintor jatista entre outras.
Para se candidatar é preciso comparecer à agência do trabalhador, na Avenida Kleber Andrade, n°05, no bairro Rio Branco, e levar documentos pessoais de identificação, comprovantes de residência e escolaridade.
Com a carta de encaminhamento em mão, basta o candidato esperar até o dia da seleção (9), levar junto a carta, um currículo e a Carteira de Trabalho.
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MEIO OFICIAL DE PINTURA
- Vagas: 12
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano.
- Vagas: 5
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano e disponibilidade para viagens.
- Vagas: 5
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano e disponibilidade para viagens.
- Vagas: 5
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano.
- Vagas: 5
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano.
- Vagas: 10
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano.
- Vagas: 10
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 01 ano.
- Vagas: 10
- Requisitos: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 1 ano.