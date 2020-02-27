Aberta seleção para vagas de emprego na área da Vale

Vagas de emprego abertas para trabalhar na área da mineradora. Crédito: Vale/Divulgação

Agência do Trabalhador de Cariacica abriu processo seletivo para o preenchimento de vagas voltadas para a pintura industrial na área do Complexo de Tubarão da Vale. A seleção começa a partir do dia 9 de março, mas os interessados já podem comparecer à agência para retirar a carta de encaminhamento.

No total, serão 62 chances oferecidas por uma uma empresa baiana, líder no segmento de serviços e manutenção industrial, que irá prestar serviços para a mineradora. As vagas são para os cargos de meio oficial de pintura, funileiro, isolador, pintor jatista entre outras.

Para se candidatar é preciso comparecer à agência do trabalhador, na Avenida Kleber Andrade, n°05, no bairro Rio Branco, e levar documentos pessoais de identificação, comprovantes de residência e escolaridade.

Com a carta de encaminhamento em mão, basta o candidato esperar até o dia da seleção (9), levar junto a carta, um currículo e a Carteira de Trabalho.

CONFIRA TODOS OS CARGOS OFERECIDOS