Seleção aberta para profissionais de nível superior em Apiacá

Prefeitura de Apiacá vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Pinterest

A Prefeitura de Apiacá, município que fica no Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. As vagas são para os cargos de assistente social e psicólogo. A remuneração é de R$ 1.225,40, para carga horária de 30 horas semanais.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os selecionados vão atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 5 de março de 2020, das 8 às 14 horas, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que fica na Rua Euclides Francisco de Souza, S/Nº, Bairro José Henriques, Apiacá.