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Seleção aberta para profissionais de nível superior em Apiacá

Oportunidades são para assistente social e psicólogo; inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 5 de março

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 14:11
Prefeitura de Apiacá vai contratar profissionais de nível superior  Crédito: Pinterest
A Prefeitura de Apiacá, município que fica no Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. As vagas são para os cargos de assistente social e psicólogo. A remuneração é de R$ 1.225,40, para carga horária de 30 horas semanais.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os selecionados vão atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 5 de março de 2020, das 8 às 14 horas, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que fica na Rua Euclides Francisco de Souza, S/Nº, Bairro José Henriques, Apiacá.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório.
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