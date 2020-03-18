A Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, suspendeu o concurso para 50 vagas para guarda municipal da cidade. De acordo com Executivo, o anúncio será publicado no diário oficial do município na próxima quinta-feira (19). Este é mais um das dezenas de concursos e seleções no país que vêm sendo suspensos devido ao avanço do coronavírus.
O concurso teria seis etapas: provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação da conduta social e curso de formação. As provas objetivas seriam aplicadas em março e a previsão é de que o curso de formação começasse no início de junho.
A remuneração para os aprovados no concurso da guarda municipal seria de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais.
Prefeitura de Cariacica suspende concurso para guarda municipal
NOTA DA PREFEITURA DE CARIACICA NA ÍNTEGRA
"A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) informa que já contatou a instituição que realizará o concurso público para a Guarda Municipal a respeito da suspensão do mesmo. De acordo com a Semge, a suspensão será publicada no Diário Oficial da cidade nesta quinta-feira (19)."