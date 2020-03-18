Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal foi suspenso Crédito: PMC

O concurso teria seis etapas: provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico, investigação da conduta social e curso de formação. As provas objetivas seriam aplicadas em março e a previsão é de que o curso de formação começasse no início de junho.

A remuneração para os aprovados no concurso da guarda municipal seria de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Cariacica suspende concurso para guarda municipal

NOTA DA PREFEITURA DE CARIACICA NA ÍNTEGRA