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Covid-19

Coronavírus no ES: Ufes prorroga suspensão de atividades até 6 de abril

No dia 2 de abril, o Conselho Universitário vai homologar a decisão do reitor e discutirá novos encaminhamentos

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:49
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
UFES Crédito: Fernando Madeira
Em reunião realizada no fim da tarde desta quinta-feira (26), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiu por prorrogar a suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. A suspensão das atividades, agora, vale até o dia 6 de abril.
A nota publicada no site da universidade diz que a decisão do reitor Paulo Vargas segue uma recomendação do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes, e também considera os decretos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Vitória. Os órgãos suspenderam as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes públicas de ensino também até o dia 6 de abril .
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"A Resolução N° 04/2020, assinada em 18 de março, estipulava o prazo para reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e eventos no âmbito da Ufes até 29 de março, mas previa a possibilidade de prorrogação do prazo, dependendo do cenário da pandemia. "
Universidade Federal do Espírito Santo - Nota no site da universidade
Portanto,  permanecem suspensas as atividades de ensino dos cursos de graduação e de pós-graduação, dos cursos de Ensino à Distância (EAD), eventos coletivos, reuniões presenciais, autorização de viagem e concessão de diárias a servidores (docentes e técnicos-administrativos) e estudantes.
Por fim, a nota diz que em reunião agendada para o dia 2 de abril de 2020, o Conselho Universitário homologará a decisão do reitor e discutirá novos encaminhamentos.

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Coronavírus no ES: Ifes prorroga suspensão de aulas até 3 de abril

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