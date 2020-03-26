Coronavírus no ES: Ufes prorroga suspensão de atividades até 6 de abril

Em reunião realizada no fim da tarde desta quinta-feira (26), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiu por prorrogar a suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. A suspensão das atividades, agora, vale até o dia 6 de abril.
A nota publicada no site da universidade diz que a decisão do reitor Paulo Vargas segue uma recomendação do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes, e também considera os decretos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Vitória. Os órgãos suspenderam as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes públicas de ensino também até o dia 6 de abril .
"A Resolução N° 04/2020, assinada em 18 de março, estipulava o prazo para reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e eventos no âmbito da Ufes até 29 de março, mas previa a possibilidade de prorrogação do prazo, dependendo do cenário da pandemia. "
Portanto, permanecem suspensas as atividades de ensino dos cursos de graduação e de pós-graduação, dos cursos de Ensino à Distância (EAD), eventos coletivos, reuniões presenciais, autorização de viagem e concessão de diárias a servidores (docentes e técnicos-administrativos) e estudantes.
Por fim, a nota diz que em reunião agendada para o dia 2 de abril de 2020, o Conselho Universitário homologará a decisão do reitor e discutirá novos encaminhamentos.