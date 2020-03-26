Coronavírus no ES: Ufes estuda prorrogar suspensão de aulas

Por enquanto, as atividades acadêmicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão suspensas até este domingo (29) por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, de acordo com a assessoria da instituição, isso pode mudar ainda nesta quinta-feira (26). Uma reunião está prevista para acontecer até o final da tarde de hoje, sem horário previsto. Nela, deve ser decidido se o prazo se mantém ou se será estendido.
Em nota, a universidade afirmou que servidores, empregados e estagiários podem trabalhar de maneira remota dependendo a atividade, disponibilidade e os acessos aos sistemas informatizados da Ufes e do Governo Federal. Serviços essenciais como saúde e segurança continuam funcionando.
Coronavírus no ES - Ufes prorroga suspensão de atividades até 6 de abril
"Relativamente às aulas, a Resolução determina que estão suspensas as atividades de ensino dos cursos de graduação e de pós-graduação, bem como os eventos coletivos (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de cinema etc)", finalizou.