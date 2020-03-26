Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comitê vai se reunir

Coronavírus no ES: Ufes estuda prorrogar suspensão de aulas

Reunião está prevista para acontecer até o final da tarde desta quinta-feira (26), sem horário previsto; na ocasião, deve ser decidido se o prazo se mantém ou se será estendido

Publicado em 26 de Março de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 16:31
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - UFES Crédito: Fernando Madeira
Por enquanto, as atividades acadêmicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão suspensas até este domingo (29) por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, de acordo com a assessoria da instituição, isso pode mudar ainda nesta quinta-feira (26). Uma reunião está prevista para acontecer até o final da tarde de hoje, sem horário previsto. Nela, deve ser decidido se o prazo se mantém ou se será estendido.
Em nota, a universidade afirmou que servidores, empregados e estagiários podem trabalhar de maneira remota dependendo a atividade, disponibilidade e os acessos aos sistemas informatizados da Ufes e do Governo Federal. Serviços essenciais como saúde e segurança continuam funcionando.
Coronavírus no ES - Ufes prorroga suspensão de atividades até 6 de abril
"Relativamente às aulas, a Resolução determina que estão suspensas as atividades de ensino dos cursos de graduação e de pós-graduação, bem como os eventos coletivos (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de cinema etc)", finalizou.

Veja Também

Câmara aprova distribuição de merenda a pais de alunos com aulas suspensas por coronavírus

MEC libera aulas à distância para instituições federais de ensino superior

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados