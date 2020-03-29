Casagrande sobre carreatas: "Luta política e instrumento eleitoral”

Não, não vou nominar ninguém. O que é que eu posso dizer para os comerciantes de boa-fé, aqueles que estão ali porque estão interessados nos seus negócios? Nós tomamos diversas medidas, anunciadas hoje (neste sábado, 28), de proteção dos comerciantes, dos empreendedores. Tomamos ontem (na sexta-feira, 27) medidas de proteção às pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Então nós não estamos fechando os olhos para as pessoas. O próprio governo federal está adotando medidas nesse sentido. Então, vamos esperar mais uma semana. Estamos lidando com vidas de pessoas. Até porque, se não tomarmos cuidado agora, virá uma segunda onda contra a economia que dará um grande caldo [isto é, um grande revés] na economia. É importante que a gente compreenda um pouco como esse vírus se comporta para a gente fazer essa barreira.