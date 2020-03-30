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Leonel Ximenes

Um outro mundo é possível: 13 atividades para você fazer em casa na crise

Distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus pode ser uma excelente oportunidade para organizar a vida

Publicado em 30 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Colocar a leitura em dia é sempre uma excelente opção Crédito: Divulgação
Com base em postagens de internautas, a coluna reuniu 13 atividades que poderão ser feitas, em casa, durante o distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Algumas, claro, como tomar bebidas alcoólicas, devem ser feitas como muita moderação. Mas ler livros, jornais e revistas está liberado. Sem limite. Aproveite bem seus dias de recolhimento. A crise vai passar. E a vida tem que continuar.

LIBERTE-SE DA DEPENDÊNCIA

Telefone para parentes e amigos. Bate-papos por Skype ou qualquer outro dispositivo com áudio e vídeo são uma grande opção.
Libere faxineiros, diaristas, mensalistas, pagando o salário normalmente.
Ler. Literatura, sobretudo. Jornais e revistas são preciosas fontes de informações neste momento de crise.
Organize a biblioteca: limpe, descarte, doe, reordene. Contribua para que os livros circulem. Dê um trato também na biblioteca de ebooks.
Assista a filmes, de qualquer gênero. 
Coloque em ordem as suas coleções: gravuras, quadros, esculturas, fotos etc.
Cuide melhor das suas plantas. Caso tenha Pets, trate-os com carinho.
Restaure, repare ou recupere móveis, molduras, objetos.
Beba um pouquinho para relaxar. Mas com moderação, para não se debilitar.
Aprenda a cozinhar. Aproveite tudo, sem desperdício. Não estoque alimentos sem necessidade. Opte por compras on-line nos pequenos mercados e nas mercearias de bairro.
Organize a papelada: esquemas de aulas, anotações circunstanciais, rascunhos, esboços de textos, comprovantes de atividades, certificados antigos, xerox de artigos e livros. Descarte tudo o que conseguir se desapegar.
Durma bem e faça exercícios físicos. Algum trabalho manual também ajuda
Se conseguir, passe por um detox digital.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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