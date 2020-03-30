Um outro mundo é possível: 13 atividades para você fazer em casa na crise

LIBERTE-SE DA DEPENDÊNCIA

Telefone para parentes e amigos. Bate-papos por Skype ou qualquer outro dispositivo com áudio e vídeo são uma grande opção.

Libere faxineiros, diaristas, mensalistas, pagando o salário normalmente.

Ler. Literatura, sobretudo. Jornais e revistas são preciosas fontes de informações neste momento de crise.

Organize a biblioteca: limpe, descarte, doe, reordene. Contribua para que os livros circulem. Dê um trato também na biblioteca de ebooks.

Assista a filmes, de qualquer gênero.

Coloque em ordem as suas coleções: gravuras, quadros, esculturas, fotos etc.

Cuide melhor das suas plantas. Caso tenha Pets, trate-os com carinho.

Restaure, repare ou recupere móveis, molduras, objetos.

Beba um pouquinho para relaxar. Mas com moderação, para não se debilitar.

Aprenda a cozinhar. Aproveite tudo, sem desperdício. Não estoque alimentos sem necessidade. Opte por compras on-line nos pequenos mercados e nas mercearias de bairro.

Organize a papelada: esquemas de aulas, anotações circunstanciais, rascunhos, esboços de textos, comprovantes de atividades, certificados antigos, xerox de artigos e livros. Descarte tudo o que conseguir se desapegar.

Durma bem e faça exercícios físicos. Algum trabalho manual também ajuda