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Covid-19

Mundo passa de 800 mil casos confirmados do coronavírus

Estados Unidos segue sendo o país com mais casos confirmados

Publicado em 31 de Março de 2020 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 11:29
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Emmagrau/Pixabay
O número total de casos confirmados pelo coronavírus no mundo passou de 800 mil, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que faz o monitoramento com dados oficiais de todos os países. São 803.313 infectados.
O país com mais casos segue sendo os EUA, com 164.719 confirmados, segundo a última atualização. Em seguida, vêm Itália (101.739), Espanha (94.417), China (82.276) e Alemanha (67.051).
Com esses números, a China, primeiro país a identificar o vírus e local do primeiro epicentro da doença, responde por pouco mais de 10% do número de infectados no mundo; os EUA, novo epicentro mundial, corresponde ao dobro da proporção, aproximadamente 20%.

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