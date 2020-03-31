Mundo passa de 800 mil casos confirmados do coronavírus

O país com mais casos segue sendo os EUA, com 164.719 confirmados, segundo a última atualização. Em seguida, vêm Itália (101.739), Espanha (94.417), China (82.276) e Alemanha (67.051).

Com esses números, a China, primeiro país a identificar o vírus e local do primeiro epicentro da doença, responde por pouco mais de 10% do número de infectados no mundo; os EUA, novo epicentro mundial, corresponde ao dobro da proporção, aproximadamente 20%.