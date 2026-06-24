Relutância de Ancelotti em escalar Endrick é 'sensação viral' da Copa na internet, diz New York Times

Endrick entrou no jogo contra o Haiti e teve um gol anulado Crédito: Reuters

"Aí vêm eles, os brasileiros, iluminando esta Copa do Mundo e fazendo dela, mais uma vez, a sua própria festa. Eles são tão criativos. Fazem você rir e chorar — muitas vezes, ao mesmo tempo. Não seria um grande torneio sem eles", afirma o jornalista Jack Lang no artigo intitulado "Por que os memes sobre Endrick e Carlo Ancelotti se tornaram a sensação viral desta Copa do Mundo".

"O motivo? Sua aparente relutância em escalar Endrick, o atacante de 19 anos que surgiu como a grande esperança dos brasileiros para a Copa do Mundo , o jogador que — segundo o argumento da torcida — simplesmente precisa ser colocado em um time mediano para transformar tudo em ouro."

O jornal lembra que Endrick não estava entre os cotados para ir à Copa até março, quando entrou em um amistoso contra a Croácia e em apenas 14 minutos sofreu um pênalti que foi convertido em gol.

As reações de Ancelotti a constantes perguntas de jornalistas sobre Endrick — inclusive seu olhar aparentemente furioso a um YouTuber que perguntou sobre o atacante — deram início a um "memepocalipse", escreve o jornalista do New York Times.

"Foi assim que tudo começou. Ancelotti foi retratado de umas 50 mil maneiras diferentes, como um grande rabugento, um vilão que não mediria esforços para frustrar todos os planos de vida que Endrick jamais sonhara."

Entre os memes, está um em que Endrick fala que gosta de dinossauros e Ancelotti se transforma em um asteroide que extingue os animais. Ou um em que Endrick fala que gosta de pão de gergelim, e Ancelotti é retratado como um pombo que come todos os grãos do pão.

O jornal destaca que não há indícios de que Ancelotti viu os memes, mas afirma que ele já deve ter sentido a "Endrickmania", pois já comentou em entrevistas que vem percebendo a pressão para escalá-lo.

O New York Times escreve que "existe fundamento" em toda pressão para que Endrick jogue.

"Apesar do tempo de jogo limitado, Endrick protagonizou alguns momentos marcantes pela Seleção Brasileira: basta lembrar seu primeiro gol pela equipe principal, contra a Inglaterra em Wembley, ou sua participação decisiva na vitória no amistoso contra o México em 2024", escreve o jornal.

"É uma amostra pequena, sem dúvida, mas também vale lembrar que ele é apenas um garoto. Ele disputou jogos importantes pelo Palmeiras, mas uma Copa do Mundo é a definição de um ambiente de alta pressão. Protegê-lo um pouco talvez não seja uma má ideia."

"Não se engane: Endrick é um talento. Esse fato, somado à sua personalidade cativante (e, é preciso dizer, a um trabalho de relações-públicas muito bem feito), fez dele o 'namoradinho' do Brasil. Some-se a isso as dificuldades da Seleção brasileira — especialmente contra o Marrocos — e dá para entender a origem da enxurrada de postagens nas redes sociais."

Endrick já havia sido tema de outros veículos internacionais recentes. Após a vitória contra o Haiti por 3 a 0, em que o jovem entrou por alguns minutos e teve um gol anulado, o jornal esportivo Marca, da Espanha, escreveu um artigo intitulado "Todos gritam a mesma coisa: Endrick".

"Com o placar em 3 a 0, Ancelotti decidiu realizar o sonho de todo brasileiro. Pelo menos o sonho dos 68.234 torcedores (número que não inclui a torcida haitiana) que lotaram as arquibancadas do Lincoln Financial Field", escreveu o Marca.

"Porque, aos 68 minutos, o pandemônio tomou conta das arquibancadas. E não foi um gol... nem o retorno de Neymar. Era a vez de Endrick estrear em Copas do Mundo."