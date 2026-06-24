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Crime

Dupla armada invade casa, cai de moto durante fuga e acaba presa no Sul do ES

Após furto no interior de Mimoso do Sul, dupla foi capturada em Alegre, horas depois; caso aconteceu na terça-feira (23)

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 10:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jun 2026 às 10:11
Motos usadas pelos suspeitos no furto e na fuga em Alegre
Motos usadas pelos suspeitos no furto e na fuga em Alegre Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois homens, de 19 e 37 anos, foram presos suspeitos de terem invadido uma casa, furtado dinheiro e tentado balear uma vítima na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santona terça-feira (23). Houve perseguição policial até a dupla cair de moto e fugir a pé para uma mata em Alegre. Após um cerco, os suspeitos acabaram localizados.


A invasão à casa aconteceu pela manhã na localidade de Cabeceira do Retiro, região que faz divisa com Alegre. De lá, foram furtados R$ 450,00 e um celular. A vítima contou aos policiais militares que chegou ao local e viu os dois homens saindo de sua residência. Neste momento, um dos suspeitos atirou na direção dela, mas não teve sucesso. 


A dupla fugiu do local em uma motocicleta e, em seguida, foi vista na BR 482. Depois disso, os militares receberam informações de que eles teriam trocado de moto em Jerônimo Monteiro. À tarde, eles foram novamente flagrados na rodovia, mas fugiram em alta velocidade, perderam o controle do veículo e caíram no trevo de acesso a Muniz Freire.


Depois do acidente, a dupla ainda fugiu a pé por uma área de mata, mas os dois acabaram detidos e levados para a Delegacia de Alegre. Celulares, dinheiro, uma touca ninja e outros materiais relacionados à ação criminosa foram aprendidos. Segundo a Polícia Civil, os dois — que não tiveram os nomes divulgados  foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).    

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