Dupla armada invade casa, cai de moto durante fuga e acaba presa no Sul do ES

Dois homens, de 19 e 37 anos, foram presos suspeitos de terem invadido uma casa, furtado dinheiro e tentado balear uma vítima na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (23). Houve perseguição policial até a dupla cair de moto e fugir a pé para uma mata em Alegre. Após um cerco, os suspeitos acabaram localizados.





A invasão à casa aconteceu pela manhã na localidade de Cabeceira do Retiro, região que faz divisa com Alegre. De lá, foram furtados R$ 450,00 e um celular. A vítima contou aos policiais militares que chegou ao local e viu os dois homens saindo de sua residência. Neste momento, um dos suspeitos atirou na direção dela, mas não teve sucesso.





A dupla fugiu do local em uma motocicleta e, em seguida, foi vista na BR 482. Depois disso, os militares receberam informações de que eles teriam trocado de moto em Jerônimo Monteiro. À tarde, eles foram novamente flagrados na rodovia, mas fugiram em alta velocidade, perderam o controle do veículo e caíram no trevo de acesso a Muniz Freire.





Depois do acidente, a dupla ainda fugiu a pé por uma área de mata, mas os dois acabaram detidos e levados para a Delegacia de Alegre. Celulares, dinheiro, uma touca ninja e outros materiais relacionados à ação criminosa foram aprendidos. Segundo a Polícia Civil, os dois — que não tiveram os nomes divulgados — foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).