Imitação de pessoa com paralisia cerebral vira caso de polícia no ES

Um caso de capacitismo na recém-inaugurada Praça Inclusiva Viver, em Vitória, ganhou repercussão nas redes sociais desde a noite de sábado (20), quando uma mulher publicou um vídeo em que um homem aparece em um balanço adaptado para pessoas com deficiência física zombando de uma pessoa com paralisia cerebral.





No vídeo, quem filma diz “Deus, me perdoa”, enquanto ri dos gestos feitos pelo rapaz, que simula "mãos em garra" — alteração motora caracterizada pela rigidez e pelo aumento involuntário do tônus muscular — e um balançar contínuo, comportamento que também pode estar relacionado a alterações no controle motor ou a formas de resposta a estímulos sensoriais e emocionais.





Após concluir a imitação, o jovem que era gravado também começa a rir, como se tudo não passasse de uma grande piada.





O vídeo foi compartilhado por famílias e associações de apoio a pessoas com deficiência e chegou até Kamylla Rodrigues, conhecida dos jovens e mãe de um adolescente de 14 anos com paralisia cerebral. Diante da situação, ela denunciou o caso à Polícia Civil e ao Ministério Público do Espírito Santo.