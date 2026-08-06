Inmet emite alertas de vendaval e ventos costeiros para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), válido até o fim do dia. O aviso, que indica perigo potencial, prevê ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades do Estado, com exceção de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo.
Para sexta-feira (7), o Inmet também divulgou um alerta laranja, de maior intensidade, para ventos costeiros. O aviso abrange 11 municípios do litoral capixaba e prevê intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Confira as cidades incluídas no alerta:
- Anchieta
- Cariacica
- Guarapari
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Já para sábado (8), o Inmet emitiu um novo alerta amarelo de vendaval, que abrange todas as cidades do litoral do Espírito Santo. O aviso tem validade durante todo o dia.
A Defesa Civil Estadual também emitiu um alerta sobre as condições de vento. Segundo o órgão, a formação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, prevista para esta quinta-feira, não deve atingir diretamente o Espírito Santo. No entanto, a frente fria associada ao sistema pode provocar rajadas de vento moderadas na faixa litorânea capixaba até sábado, exigindo atenção, principalmente, de quem realiza atividades no mar.
A orientação é para que pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações redobrem os cuidados, já que, em áreas marítimas mais afastadas da costa, as rajadas podem ultrapassar 60 km/h.