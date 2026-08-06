Inmet emite alertas de vendaval e ventos costeiros para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), válido até o fim do dia. O aviso, que indica perigo potencial, prevê ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades do Estado, com exceção de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo.





Para sexta-feira (7), o Inmet também divulgou um alerta laranja, de maior intensidade, para ventos costeiros. O aviso abrange 11 municípios do litoral capixaba e prevê intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Confira as cidades incluídas no alerta:





Anchieta Cariacica Guarapari Itapemirim Marataízes Piúma Presidente Kennedy Serra Viana Vila Velha Vitória



