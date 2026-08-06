Homem autista é localizado sozinho na BR 101 e devolvido à família pela PRF no ES

Um homem com transtorno do espectro autista (TEA) foi reencaminhado à família pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser encontrado caminhando sozinho às margens da BR 101, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (05).





Segundo a PRF, por volta das 13h48 a Central de Comando e Controle da PRF recebeu a informação de que um homem caminhava desacompanhado nas proximidades da entrada do bairro Mucuri, às margens da Rodovia do Contorno.





Um motorista que passava pelo local percebeu a situação, realizou a abordagem de forma segura e verificou que o homem utilizava um crachá de identificação indicando sua condição de pessoa com autismo. Em seguida, permaneceu no local aguardando a chegada das equipes.





Após o acionamento, a ocorrência foi repassada à equipe da Unidade Operacional da PRF em Viana. Durante o atendimento, os policiais constataram que o homem é autista não verbal (não consegue se comunicar por meio da fala) e iniciaram diligências para identificar e localizar seus familiares.





A equipe da PRF conseguiu localizar a família e realizou o reencontro em segurança, devolvendo o homem aos seus responsáveis sem que ele apresentasse ferimentos.