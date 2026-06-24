O torresmo é quase uma unanimidade quando se fala em comida de boteco, mas nem todo mundo curte preparar o petisco em casa para não sujar a cozinha.





Uma alternativa, nesse caso, é usar a air fryer, mas uma outra técnica de preparo vem sendo usada pelos fãs da iguaria: a fritura em panela de pressão.





Confira abaixo as instruções para preparar o seu torresmo usando o utensílio, sem abrir mão do sabor e da crocância que fazem da barriguinha suína frita a companhia perfeita para uma cerveja gelada.