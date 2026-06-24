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Boteco em casa

Torresmo na panela de pressão: veja como fazer petisco crocante e irresistível

Acompanhe passo a passo as instruções para preparar a iguaria sem sujar muito a cozinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 08:00

Torresmo feito na panela de pressão
Torresmo. Foto: Marca Seara

O torresmo é quase uma unanimidade quando se fala em comida de boteco, mas nem todo mundo curte preparar o petisco em casa para não sujar a cozinha. 


Uma alternativa, nesse caso, é usar a air fryer, mas uma outra técnica de preparo vem sendo usada pelos fãs da iguaria: a fritura em panela de pressão


Confira abaixo as instruções para preparar o seu torresmo usando o utensílio, sem abrir mão do sabor e da crocância que fazem da barriguinha suína frita a companhia perfeita para uma cerveja gelada. 

Torresmo na panela de pressão

Ingredientes:

  • 1 ½ kg de panceta suína porcionada 
  • 1 xícara (chá) de banha suína ou óleo
  • Sal a gosto


Modo de preparo:

  1. Corte a panceta suína em cubos com aproximadamente dois dedos de largura e coloque em uma tigela.
  2. Tempere com sal e misture bem.
  3. Coloque a banha em uma panela de pressão em fogo alto e espere derreter. Em seguida, adicione a panceta em cubos.
  4. Vá mexendo aos poucos e espere a panceta começar a fritar (cerca de 15 minutos).
  5. Retire a borracha da tampa da panela, tampe e diminua o fogo para médio.
  6. Deixe fritar por 10 minutos com a panela tampada.
  7. Quando começar a pipocar, desligue o fogo e espere esfriar.
  8. Com uma colher de pau comprida, mexa a panceta para que todos os cubos fritem por igual. Tampe a panela e ligue o fogo em fogo baixo.
  9. Depois que começar a pipocar, espere 10 minutos e repita o processo (desligar o fogo, esperar esfriar e mexer).
  10. Repita o processo até que o torresmo pare de estourar e fique bem crocante e douradinho.
  11. Desligue o fogo, abra a panela e escorra o torresmo em um papel-toalha. 
  12. Atenção: não se esqueça de retirar a borracha da tampa da panela de pressão na hora de cozinhar. 

Fonte: Seara. Clique aqui para ver mais receitas

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