O torresmo é quase uma unanimidade quando se fala em comida de boteco, mas nem todo mundo curte preparar o petisco em casa para não sujar a cozinha.
Uma alternativa, nesse caso, é usar a air fryer, mas uma outra técnica de preparo vem sendo usada pelos fãs da iguaria: a fritura em panela de pressão.
Confira abaixo as instruções para preparar o seu torresmo usando o utensílio, sem abrir mão do sabor e da crocância que fazem da barriguinha suína frita a companhia perfeita para uma cerveja gelada.
Torresmo na panela de pressão
Ingredientes:
- 1 ½ kg de panceta suína porcionada
- 1 xícara (chá) de banha suína ou óleo
- Sal a gosto
Modo de preparo:
- Corte a panceta suína em cubos com aproximadamente dois dedos de largura e coloque em uma tigela.
- Tempere com sal e misture bem.
- Coloque a banha em uma panela de pressão em fogo alto e espere derreter. Em seguida, adicione a panceta em cubos.
- Vá mexendo aos poucos e espere a panceta começar a fritar (cerca de 15 minutos).
- Retire a borracha da tampa da panela, tampe e diminua o fogo para médio.
- Deixe fritar por 10 minutos com a panela tampada.
- Quando começar a pipocar, desligue o fogo e espere esfriar.
- Com uma colher de pau comprida, mexa a panceta para que todos os cubos fritem por igual. Tampe a panela e ligue o fogo em fogo baixo.
- Depois que começar a pipocar, espere 10 minutos e repita o processo (desligar o fogo, esperar esfriar e mexer).
- Repita o processo até que o torresmo pare de estourar e fique bem crocante e douradinho.
- Desligue o fogo, abra a panela e escorra o torresmo em um papel-toalha.
- Atenção: não se esqueça de retirar a borracha da tampa da panela de pressão na hora de cozinhar.