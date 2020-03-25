Coronavírus: veja os projetos que o governo do ES enviou à Assembleia

Deputados estaduais vão analisar propostas, pela primeira vez, em votação virtual, longe da sede do Legislativo Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo do Espírito Santo enviou à Assembleia Legislativa do Estado nesta terça-feira (24) um pacote de projetos para tentar reduzir o impacto do novo coronavírus na economia, nas contas públicas e facilitar medidas para frear o avanço da doença.

Uma das principais propostas do governador Renato Casagrande (PSB) não é um projeto e sim uma mensagem, contendo uma solicitação: que o Legislativo estadual reconheça o estado de calamidade pública no Espírito Santo até 31 de janeiro de 2020. Mas outros três textos também foram enviados.

Entre os projetos, está um que prevê a liberação do superavit de 22 fundos para o Tesouro Estadual, o que é referente a um montante de R$ 286 milhões. Também está prevista a dispensa de licitação para contratação de serviços e obras que auxiliem no combate ao coronavírus e o remanejamento de servidores para a Secretaria de Estado de Saúde.

Tudo deve ser apreciado em uma sessão virtual marcada para a próxima sexta-feira. Será a primeira sessão deste tipo no Legislativo do Espírito Santo.

CALAMIDADE PÚBLICA

SERVIDORES REMANEJADOS

REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% PARA 14%

A redução será para servidores dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, inclusive do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

DINHEIRO DE FUNDOS PARA REFORÇAR O CAIXA

O governo do Espírito Santo quer pôr o dinheiro do superavit de 22 fundos públicos nos cofres do Tesouro Estadual. O montante seria de R$ 286 milhões, de acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz).

SEM LICITAÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS