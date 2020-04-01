Coronavírus: Prefeitura da Serra declara estado de calamidade pública

As secretarias da Fazenda e de Planejamento da Serra vão acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência da Covid-19.

Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou já está em diálogo com fornecedores e que o objetivo do decreto é fazer contingenciamento no orçamento para limitar despesas em áreas que não são essenciais no combate ao coronavírus. Além de reforçar dotações em áreas essenciais para esse momento como saúde, assistência social, recolhimento de resíduos sólidos, já considerando a previsão de queda da receita.

