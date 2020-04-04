Roberto Rangel e Cleuza Caliman estão curados do novo coronavírus (covid-19) Crédito: Acervo pessoal

Uma mistura de alívio, felicidade e gratidão. Esses são os sentimentos que tomam conta do jornalista Eduardo Caliman, de 46 anos. A mãe dele, Cleuza Caliman, de 70 anos, e o pai, Roberto Rangel, de 72, foram curados após terem sido diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19) . Os dois moram em Vila Velha.

Nesta gravíssima pandemia que estamos vivendo, tive uma nova bênção. Meus pais venceram a Covid-19 sem passar por internação, para alívio de toda a família. Minha mãe com 70 anos, e meu pai, 72, ambos no grupo de risco. Imaginem a nossa preocupação, agravada pela angústia de outros familiares queridos terem recebido o teste positivo, relatou Caliman em uma publicação feita nas redes sociais.

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O filhou agradeceu o trabalho da equipe médica que atendeu os pais dele, aos familiares, amigos e vizinhos pelas orações. Quero, agradecer essas pessoas que foram prestativas, solidárias. É um momento em que esse tipo de apoio é muito importante pra quem está sofrendo os impactos da pandemia, disse.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - casal de Vila Velha infectado em cruzeiro está curado

Cleuza e Roberto cumpriram o isolamento social em casa ao longo de 14 dias. O jornalista disse que os pais preferem não falar sobre o assunto, mas destacou que ambos estão ainda mais vigilantes quanto às recomendações de isolamento e higienização.

A gente viu essa pandemia chegar aqui no Estado e praticamente já atingir a nossa família. A gente não teve tempo para se isolar, se proteger e não deixar chegar a nós. A doença é real e é grave. Em algumas situações, a pessoa fica internada, depende de respirador, não pode ser visitada, é uma angústia muito grande, pontuou.

TIO ESTÁ INTERNADO

Um tio de Caliman, um homem de 61 anos, está internado na UTI de um hospital de Vitória. De acordo com os familiares, o quadro clínico do paciente requer cuidados, mas apresenta melhores desde o início do tratamento dos sintomas da covid-19.

"Das pessoas que estavam no mesmo navio, apenas um tio próximo e querido, pessoa do bem, coração gigante, espírito elevado, pai de cinco filhos, não teve a sorte de passar pelo vírus sem consequências mais graves. O pulmão foi comprometido, e ele precisou de tratamento intensivo em uma UTI" Eduardo Caliman - Jornalista