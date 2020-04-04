Uma mistura de alívio, felicidade e gratidão. Esses são os sentimentos que tomam conta do jornalista Eduardo Caliman, de 46 anos. A mãe dele, Cleuza Caliman, de 70 anos, e o pai, Roberto Rangel, de 72, foram curados após terem sido diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19). Os dois moram em Vila Velha.
O casal de aposentados chegou ao Estado no dia 12 de março após uma viagem em um cruzeiro italiano pelo Caribe. Outras 40 pessoas, que também moram no Espírito Santo, estiveram no navio. Deste total, 32 apresentam os sintomas do Covid-19. Um tio de Caliman, um homem de 61 anos, está internado com a doença.
Nesta gravíssima pandemia que estamos vivendo, tive uma nova bênção. Meus pais venceram a Covid-19 sem passar por internação, para alívio de toda a família. Minha mãe com 70 anos, e meu pai, 72, ambos no grupo de risco. Imaginem a nossa preocupação, agravada pela angústia de outros familiares queridos terem recebido o teste positivo, relatou Caliman em uma publicação feita nas redes sociais.
O filhou agradeceu o trabalho da equipe médica que atendeu os pais dele, aos familiares, amigos e vizinhos pelas orações. Quero, agradecer essas pessoas que foram prestativas, solidárias. É um momento em que esse tipo de apoio é muito importante pra quem está sofrendo os impactos da pandemia, disse.
Coronavírus no ES - casal de Vila Velha infectado em cruzeiro está curado
Cleuza e Roberto cumpriram o isolamento social em casa ao longo de 14 dias. O jornalista disse que os pais preferem não falar sobre o assunto, mas destacou que ambos estão ainda mais vigilantes quanto às recomendações de isolamento e higienização.
A gente viu essa pandemia chegar aqui no Estado e praticamente já atingir a nossa família. A gente não teve tempo para se isolar, se proteger e não deixar chegar a nós. A doença é real e é grave. Em algumas situações, a pessoa fica internada, depende de respirador, não pode ser visitada, é uma angústia muito grande, pontuou.
TIO ESTÁ INTERNADO
Um tio de Caliman, um homem de 61 anos, está internado na UTI de um hospital de Vitória. De acordo com os familiares, o quadro clínico do paciente requer cuidados, mas apresenta melhores desde o início do tratamento dos sintomas da covid-19.
"Das pessoas que estavam no mesmo navio, apenas um tio próximo e querido, pessoa do bem, coração gigante, espírito elevado, pai de cinco filhos, não teve a sorte de passar pelo vírus sem consequências mais graves. O pulmão foi comprometido, e ele precisou de tratamento intensivo em uma UTI"
Segundo o jornalista, nos últimos 15 dias, a família tem acompanhado uma corrente de oração em vários grupos de familiares, amigos e vizinhos. Nossa família agradece a todos. A evolução está acontecendo. Seu estado saiu de gravíssimo para grave, em curva de melhora, reforçando a nossa esperança. Minha certeza é a de que ele vai vencer. Nosso rio abençoado vai seguir seu curso. Um anjo muito especial olha por nós neste momento, declarou.