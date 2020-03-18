Coronavírus no ES: Vila Velha decreta estado de emergência

O município de Vila Velha decretou estado de emergência após cinco dos oito casos de coronavírus terem sido confirmados na cidade. O decreto foi formalizado no Diário Oficial nesta quarta-feira (18). Entre as medidas previstas, estão a suspensão das aulas e eventos com participação de mais de 100 pessoas. Veja abaixo.
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Decreto de situação de emergência
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OUTRAS MEDIDAS
- Aulas suspensas até o dia 4 de abril;
- Medidas para isolamento e quarentena;
- Dispensa de licitação para compras emergenciais;
- Suspensão de eventos patrocinados pela prefeitura com participação de mais de 100 pessoas;
- Condições especiais de trabalho para servidores com mais de 60 anos e pessoas de grupo de risco;
- Bares, restaurantes e estabelecimentos devem fazer mudanças para aumentar separação entre mesas;
- Igrejas e academias devem reduzir o número de frequentadores.
O decreto prevê ações judiciais para quem descumprir as medidas adotadas.