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Casos confirmados

Coronavírus no ES: Vila Velha decreta estado de emergência

O decreto foi formalizado no Diário Oficial nesta terça-feira (17); veja mais detalhes e outras medidas anunciadas

Publicado em 17 de Março de 2020 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 21:35
Orla de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O município de Vila Velha decretou estado de emergência após cinco dos oito casos de coronavírus terem sido confirmados na cidade. O decreto foi formalizado no Diário Oficial nesta quarta-feira (18).  Entre as medidas previstas, estão a suspensão das aulas e eventos com participação de mais de 100 pessoas. Veja abaixo.

Arquivos & Anexos

Decreto de situação de emergência

Tamanho do arquivo: 178kb
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OUTRAS MEDIDAS

  • Aulas suspensas até o dia 4 de abril;
  • Medidas para isolamento e quarentena;
  • Dispensa de licitação para compras emergenciais;
  • Suspensão de eventos patrocinados pela prefeitura com participação de mais de 100 pessoas;
  • Condições especiais de trabalho para servidores com mais de 60 anos e pessoas de grupo de risco;
  • Bares, restaurantes e estabelecimentos devem fazer mudanças para aumentar separação entre mesas;
  • Igrejas e academias devem reduzir o número de frequentadores.
O decreto prevê ações judiciais para quem descumprir as medidas adotadas.

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