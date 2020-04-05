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Renata Rasseli

Site promove encontros virtuais com pessoas isoladas pelo mundo

A plataforma www.human.online permite permite estar na presença de outra pessoa, conectando-se com ela silenciosamente, sem a preocupação de pensar ou falar nada

Públicado em 

05 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Site Human Online
Site Human Online Crédito: Divulgação
Em tempos de quarentena devido à pandemia do coronavírus, uma plataforma tem feito sucesso entre isolados do mundo inteiro. O www.human.online, é um meio simples, de estar na presença de outra pessoa, conectando-se com ela silenciosamente, sem a preocupação de pensar ou falar nada. E ter uma companhia, neste momento que devemos ficar em casa.
O objetivo do site é criar um espaço seguro, para você compartilhar a sua presença, com outras pessoas, de todas as origens e lugares, para podermos reconhecer nossa humanidade e nos preocupar um pouco mais com o outro. Fortalecendo assim a nossa conexão conosco e com o próximo.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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