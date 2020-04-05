Site promove encontros virtuais com pessoas isoladas pelo mundo

Em tempos de quarentena devido à pandemia do coronavírus, uma plataforma tem feito sucesso entre isolados do mundo inteiro. O www.human.online, é um meio simples, de estar na presença de outra pessoa, conectando-se com ela silenciosamente, sem a preocupação de pensar ou falar nada. E ter uma companhia, neste momento que devemos ficar em casa.
O objetivo do site é criar um espaço seguro, para você compartilhar a sua presença, com outras pessoas, de todas as origens e lugares, para podermos reconhecer nossa humanidade e nos preocupar um pouco mais com o outro. Fortalecendo assim a nossa conexão conosco e com o próximo.