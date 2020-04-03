Degustar vinhos on-line com os amigos é uma solução na quarentena

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Encontrar os amigos para compartilhar o conteúdo de uma boa garrafa de vinho tem sido um prazer temporariamente proibido para todos nós. Nestes tempos de pandemia global de coronavírus , deve prevalecer o bom senso, o respeito máximo ao isolamento social para proteger nossa família e a comunidade dos riscos de contágio.

Aqueles que são enófilos de verdade sabem como é muito mais intensa e rica a experiência de degustar um vinho na companhia de outros apreciadores da bebida. A possibilidade de trocar impressões sensoriais e partilhar detalhes sobre a elaboração de um determinado rótulo fazem uma grande diferença.

Se a degustação presencial não é possível pelas razões mencionadas acima, o jeito é valer-se das tecnologias disponíveis na internet e realizar ao menos uma versão virtual dela. Mas como fazer isso?

Aliar criatividade à tecnologia disponível é a chave de tudo! Lembro-me bem de minha primeira experiência de degustação virtual. Cerca de 15 anos atrás, quando a qualidade e a presença da internet na vida das pessoas era outra e mal havia qualquer tipo de rede social. O melhor meio de comunicação virtual entre pessoas eram os chats em “comunidades de discussão”, criadas em sites como o recém descontinuado Yahoo Grupos.

Cabe destacar que não havia tecnologia disponível para enviar áudios, fotos ou vídeos de qualidade razoável. Basicamente trocávamos informações de texto dentro de uma página de chat, nos mesmos moldes de hoje. No modelo daquela época, quando as lojas virtuais ainda eram muito raras, um abnegado participante negociava bons preços de um determinado vinho e enviava para os endereços dos demais em todo o Brasil (havia participantes desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte). Um trabalho e tanto!

Graças às tecnologias disponíveis na internet de hoje, tudo é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais sofisticado. A largura de banda atual da rede nos permite usufruir plenamente dos nossos dispositivos digitais de alta resolução de imagem e vídeo. As chamadas em grupo e os novos aplicativos de teleconferência vieram para alinhavar tudo isso, levando aquela antiga degustação virtual de vinhos para outro patamar.

FERRAMENTAS PARA REUNIÕES

Nestas duas últimas semanas de necessário isolamento doméstico, pude experimentar com alguns grupos de degustação e confrarias de que participo essas modernas ferramentas disponíveis na rede para compartilhamento coletivo dos vinhos que estamos bebendo.

Dentre as diversas plataformas que utilizei, sugiro duas que, pela ampla difusão e acessibilidade, oferecem uma solução bastante prática para todos. A primeira, limitada a apenas quatro pessoas por sessão, é a chamada em grupo do Whatsapp. Bastante simples de usar, não necessita de instalações adicionais ou de novos cadastros.

Degustação virtual entre enófilos pela plataforma Zoom Crédito: Zoom/Reprodução

A outra plataforma, mais sofisticada e completa do que a anterior, chama-se Zoom . É um aplicativo de teleconferência que permite dezenas de participantes simultâneos em uma reunião e pode ser instalado em smartphones, tablets e computadores. A versão gratuita permite conversas de até 40 minutos (mas está temporariamente liberada neste período de isolamento), suficientes para um bom bate-papo e para troca de informações vínicas.