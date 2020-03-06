Celebre o aniversário com um grande vinho do seu ano de nascimento

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Celebrar mais um ano de vida é sempre uma grande satisfação. Imagine então para os aniversariantes enófilos que têm o privilégio de comemorar a data com um vinho da mesma safra de seu ano de nascimento? Isso pode até parecer fetiche, mas posso assegurar que é uma bela e deliciosa maneira de viajar no tempo.

Degustar um vinho que amadureceu praticamente o mesmo tempo de nossas vidas é uma experiência sensorial única, capaz de nos transportar para um universo de aromas e sabores complexos e inebriantes. A data de nosso aniversário é uma ocasião perfeita para usufruir desse privilégio, digno de eternizar esse momento nos corações de todos aqueles que apreciam um bom vinho.

Ainda nos dias de hoje, muitas famílias, especialmente as europeias, mantém a tradição de comprar e guardar uma caixa de um bom vinho da mesma safra de seus parentes nascidos recentemente. Quando esse jovem completar 18 anos, as primeiras garrafas começarão a ser abertas pela família para celebrar sua chegada à vida adulta.

Para aqueles que não tiveram a sorte de nascer em uma família com essa tradição, o único jeito de vivenciar essa experiência é vasculhar no mercado, seja em adegas especializadas em vinhos antigos ou em leilões focados nesse segmento, relativamente comuns de serem encontrados no exterior.

Mesmo assim, as coisas não são tão simples quanto parecem: não basta que o vinho seja "da nossa safra". É preciso que ele tenha qualidade para durar décadas e ser capaz de evoluir bem com a passagem dos anos, sem esquecer que essa guarda deve acontecer em condições ideais de armazenamento.

Por conta dessas condicionantes, a maior dificuldade não costuma ser tanto uma questão de longevidade dos vinhos, já que muitos deles podem amadurecer por 20, 30 anos ou mais sem perder sua qualidade. O grande problema está em conseguir encontrar uma garrafa dessas em bom estado de conservação (e por um valor razoável).

Em geral, os vinhos fortificados (Portos e Madeiras, por exemplo) são as opções mais acessíveis em termos de preço, disponibilidade e durabilidade para aqueles que desejam apreciar um vinho de seu ano de nascimento.

Por fim, há de se levar em conta a qualidade de cada safra nas diversas regiões produtoras do mundo. As condições podem mudar drasticamente de um ano para o outro, particularmente nos vinhos do Velho Mundo. Consultar uma tabela de safras pode ser a melhor forma de saber quais as regiões mais beneficiadas no ano em que nascemos.

Como podem ver, a deliciosa experiência de beber um vinho de nossa safra pode ficar meio complicada e, às vezes, dispendiosa (para vinhos mais antigos e de grandes safras). Para facilitar um pouco as coisas, listei a seguir as melhores regiões onde é possível encontrar grandes vinhos com esse perfil, desde o ano de 1960 (uma deferência aos novos sexagenários de 2020) até 2002 (safra dos jovens que estão entrando na maioridade).

Quem sabe você não dá a sorte de encontrar um grande vinho de sua safra por aí...

1960 – Bordeaux

1961 – Bordeaux e Rhône



1962 – Ribera del Duero e Porto Vintage



1963 – Porto Vintage



1964 – Rioja e Piemonte



1965 – Sauternes e Moscatel de Setúbal



1966 – Porto Vintage



1967 – Piemonte



1968 – Rioja



1969 – Borgonha e Champagne



1970 – Rioja, Porto Vintage e Bordeaux



1971 – Piemonte e Mosel



1972 – Ribera del Duero e Borgonha



1973 – Rioja



1974 – Piemonte



1975 – Rioja, Bordeaux e Mosel



1976 – Champagne e Mosel



1977 – Porto Vintage



1978 – Borgonha, Rhône, Piemonte e Califórnia



1979 – Champagne



1980 – Califórnia



1981 – Rioja



1982 – Bordeaux, Champagne e Rioja



1983 – Bordeaux, Porto Vintage e Alsácia



1984 – Califórnia



1985 – Bordeaux, Borgonha, Piemonte e Champagne



1986 – Bordeaux



1987 – Califórnia



1988 – Champagne e Sauternes



1989 – Bordeaux, Rhône, Champagne e Piemonte



1990 – Bordeaux, Sauternes e Piemonte



1991 – Califórnia e Porto Vintage



1992 – Porto Vintage



1993 – Mosel e Piemonte



1994 – Rioja e Califórnia



1995 – Rioja, Champagne, Bordeaux e Califórnia



1996 – Bordeaux, Borgonha, Champagne e Piemonte



1997 – Toscana, Piemonte e Califórnia



1998 – Rhône e South Australia



1999 – Toscana, Piemonte, Borgonha e Rhône



2000 – Bordeaux e Piemonte



2001 – Califórnia, Rioja e Rhône



2002 - Califórnia

