Em Vitória, nova loja de massas artesanais aposta na criatividade

A receita de capeletti da nonna Hedith Barberina, entre outras seguidas pelo neto Eduardo Gava, deu origem a uma linha de massas artesanais que, até poucas semanas, ficava restrita ao delivery. Mas quitutes como lasanha, ravióli, rondelli e talharim, antes produzidos também sob encomenda no bairro Joana d'Arc, agora têm uma loja para chamar de sua, em Jardim da Penha.

O espaço foi aberto há menos de um mês, e traz entre os lançamentos torrone à base de mel, morango, cranberry e pistache, bem italiano. As massas secas - farfalle multicolorido e nove tipos de talharim - também são novidade. Eduardo, que comanda a casa com a esposa, Kênia Bergi, conta que jantares intimistas estão nos planos para o local.

Fiori de socol com pesto de tomate seco Crédito: Camila Luz

Por enquanto, é possível encontrar lá molhos, caldos e massas frescas congeladas para pronta-entrega, com destaque para a lasanha de camarão ao cream cheese (R$ 50/700g) e o ravióli de queijo canastra e alho-poró (R$ 38/400g). Rua Tupinambás, 623, Jardim da Penha, Vitória. O delivery é pelo iFood ou neste link

DOÇURA EM DOSE DUPLA

No próximo domingo (16), o bistrô A Oca convida a confeiteira Monique Monteiro (@bymoniquemonteiro) para assinar com o chef da casa, Fabricio Costa, as sobremesas do almoço e do café da tarde. Nesse dia, o som ao vivo será com o grupo Corta Jaca (chorinho e música instrumental brasileira).

O almoço já está com as reservas abertas pelo Whatsapp (27) 98825-6714, e no café da tarde, as mesas serão ocupadas por ordem de chegada. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Os chefs Monique Monteiro e Fabricio Costa Crédito: A Oca/Instagram

SABOREANDO PARIS

A Maria Merengue lança um novo cardápio nesta sexta (14) com sobremesas em homenagem a quatro símbolos de Paris. Chamadas de Museu do Louvre, Museu de D’Orsay, Museu do Rodin e Torre Eiffel, as doçuras vêm acompanhadas de um cartão-postal colecionável e decoradas com réplicas de obras famosas, em moldura comestível.

A Mona Lisa, por exemplo, é retratada no doce Museu do Louvre, que é brownie com doce de leite, amêndoas, calda quente de chocolate e sorvete de creme. A doceria fica na Avenida Braúna, 420, em Colina de Laranjeiras, Serra.

A Mona Lisa é uma das obras retratadas nas sobremesas Crédito: Maria Merengue/Divulgação

OFICINA PARA FUTUROS CHEFINHOS

Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, a Grão Escola Gourmet realiza a Oficina Grãozinhos, com uma programação especial para a criançada que está de férias. As aulas de culinária, para pequenos com idade entre 7 e 14 anos, terão os temas: salada criativa, empanada argentina e brigadeiro gourmet (19); bruschettas, massa Alfredo e bombom de chocolate com frutas (20); e quibe saudável, chocolate e espetinhos de carne (21).

Cada dia de oficina custa R$ 147 e as vagas são limitadas a 12 crianças por turma. Para se inscrever, clique aqui . Comandada pela chef Lilia Meireles e coordenada pelo chef Thiago Correia, a escola fica em Jardim da Penha, na Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, loja 5. Mais informações: (27) 99205-0320.