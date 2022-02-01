Curte café gelado? Veja 5 dicas para provar em cafeterias do ES

MARSHMALLOW TOSTADO

Aposta da Kaffa Cafeteria para os dias mais quentes, o Baunilha Iced Coffee é inspirado em uma bebida famosa do Nano Café, de São Paulo-SP. Elogiada por aqui também, a receita leva leite temperado com especiarias, café expresso e gelo. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Roberto Barros

CLUBE A GAZETA: FOTO: Coffeetown/Divulgação Expresso duplo, limão siciliano e bastante gelo. É assim o Iced Coffee da cafeteria Coffeetown Praia da Costa. clique aqui para ver os benefícios. Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012.

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: The Coffee/Instagram Destaque entre os cafés gelados da The Coffee Praia do Canto, que vende as bebidas no sistema "to go" (para viagem), o Iced Vanilla combina café, leite e baunilha (330ml). Avenida Rio Branco, 971, Praia do Canto, Vitória.

Uma opção refrescante entre os cafés da Casa Aurê, que segue a linha plant based, com todos os alimentos à base de vegetais, é o Latte Gelado. Na receita vão expresso e leite vegetal cremoso, finalizados com espuma de cocada e canela. Rua Chapot Presvot, 401, Praia do Canto, Vitória. (27) 99822-7336. FOTO: Casa Aurê/Instagram