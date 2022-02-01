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Para matar a sede

Curte café gelado? Veja 5 dicas para provar em cafeterias do ES

Com boas doses de frescor e criatividade, a lista de HZ traz do latte ao frappuccino para coffee lover nenhum botar defeito
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:11

Quem não dispensa uma xícara de café fumegante mesmo no calorão capixaba, não perde por experimentar as versões geladas servidas nas cafeterias do Estado.
Uma das combinações, de expresso com água tônica, vem conquistando cada vez mais adeptos, e os clássicos frappuccinos não perdem a majestade.
Com boas doses de frescor e criatividade, seis dessas bebidas estão na lista de HZ para coffee lover nenhum botar defeito. Veja a seguir.

MARSHMALLOW TOSTADO

Aposta da Kaffa Cafeteria para os dias mais quentes, o Baunilha Iced Coffee é inspirado em uma bebida famosa do Nano Café, de São Paulo-SP. Elogiada por aqui também, a receita leva leite temperado com especiarias, café expresso e gelo. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Roberto Barros 
Expresso duplo, limão siciliano e bastante gelo. É assim o Iced Coffee da cafeteria Coffeetown Praia da Costa. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012. FOTO: Coffeetown/Divulgação 
Destaque entre os cafés gelados da The Coffee Praia do Canto, que vende as bebidas no sistema "to go" (para viagem), o Iced Vanilla combina café, leite e baunilha (330ml). Avenida Rio Branco, 971, Praia do Canto, Vitória. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefíciosFOTO: The Coffee/Instagram    
Uma opção refrescante entre os cafés da Casa Aurê, que segue a linha plant based, com todos os alimentos à base de vegetais, é o Latte Gelado. Na receita vão expresso e leite vegetal cremoso, finalizados com espuma de cocada e canela. Rua Chapot Presvot, 401, Praia do Canto, Vitória. (27) 99822-7336. FOTO: Casa Aurê/Instagram
Feito com sorvete, café expresso e chantili, o Frapê de Cappuccino da cafeteria Colher de Pau tem feito sucesso com um ingrediente extra, macio e docinho. É o marshmallow tostado, que pode ser adicionado à bebida por mais R$ 6. Rua Ibitirama, 253, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666. FOTO: Colher de Pau/Divulgação

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