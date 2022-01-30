Veja como preparar chá gelado na hora e driblar o calor

Os dias quentes do verão pedem bebidas e comidinhas refrescantes, como sucos, saladas e pokes, e uma outra alternativa deliciosa para driblar o calor é o chá gelado.

Ideais para quem quer ficar longe dos açúcares e conservantes presentes em refrigerantes e outras opções industrializadas, os chás vêm com propriedades nutricionais e podem ser relaxantes ou estimulantes.

“Muita gente associa o chá a uma bebida que se consome quente, mas a verdade é que ele também pode perfeitamente ser bebido gelado, conservando as propriedades e o sabor”, explica o sommelier de chás Michel Bitencourt.

“A versatilidade, aliás, é uma das características mais marcantes do chá. Ele também pode dar personalidade a drinques gelados, kombuchas, smoothies e outras bebidas”, acrescenta.

Chá gelado com hibisco e laranja: boa pedida no calor Crédito: Tea Shop/Divulgação

Mas você sabe como gelar o seu chá na hora, sem ter que esperar muito tempo para beber? Veja um passo-a-passo para deixar a bebida geladinha em poucos minutos. Os mais indicados para matar a sede assim são as infusões e os chás leves, cítricos e frutados.

PARA UMA JARRA DE 1 LITRO:

Coloque para infusão oito medidas de chá (16g) em 300ml de água, respeitando o tempo de cada variedade. Encha uma jarra com 700ml de água gelada ou gelo. Quando o chá ou infusão estiver pronto, vire o líquido na jarra.

PARA 450ML:

Coloque em infusão três medidas de chá (6g) em meia xícara de água (220ml), respeitando a temperatura e o tempo de cada variedade. Retire o filtro, encha a xícara de gelo ou água gelada e pronto

