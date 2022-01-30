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Saudável

Veja como preparar chá gelado na hora e driblar o calor

Sentiu sede e não quer esperar muito tempo parar beber? Veja formas de deixar sua infusão refrescante na medida em poucos minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 08:00

Os dias quentes do verão pedem bebidas e comidinhas refrescantes, como sucos, saladas e pokes, e uma outra alternativa deliciosa para driblar o calor é o chá gelado.
Ideais para quem quer ficar longe dos açúcares e conservantes presentes em refrigerantes e outras opções industrializadas, os chás vêm com propriedades nutricionais e podem ser relaxantes ou estimulantes. 

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“Muita gente associa o chá a uma bebida que se consome quente, mas a verdade é que ele também pode perfeitamente ser bebido gelado, conservando as propriedades e o sabor”, explica o sommelier de chás Michel Bitencourt.
“A versatilidade, aliás, é uma das características mais marcantes do chá. Ele também pode dar personalidade a drinques gelados, kombuchas, smoothies e outras bebidas”, acrescenta.
Chá gelado com hibisco
Chá gelado com hibisco e laranja: boa pedida no calor Crédito: Tea Shop/Divulgação
Mas você sabe como gelar o seu chá na hora, sem ter que esperar muito tempo para beber? Veja um passo-a-passo para deixar a bebida geladinha em poucos minutos. Os mais indicados para matar a sede assim são as infusões e os chás leves, cítricos e frutados. 
PARA UMA JARRA DE 1 LITRO:
  1. Coloque para infusão oito medidas de chá (16g) em 300ml de água, respeitando o tempo de cada variedade. 
  2. Encha uma jarra com 700ml de água gelada ou gelo. 
  3. Quando o chá ou infusão estiver pronto, vire o líquido na jarra.
PARA 450ML:
  1. Coloque em infusão três medidas de chá (6g) em meia xícara de água (220ml), respeitando a temperatura e o tempo de cada variedade.
  2. Retire o filtro, encha a xícara de gelo ou água gelada e pronto
Com informações da Tea Shop.

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