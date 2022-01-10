Como preparar um poke delicioso para espantar o calor

Use peixes sempre frescos. Se você não tiver salmão e atum, tente com um peixe de carne branca ou com frutos do mar cozidos (camarão fica ótimo). Dá para substituir a proteína animal por cogumelos salteados, tofu ou legumes. Berinjela com missô e mel é uma excelente pedida.

Tenha cuidado com as proporções. O ideal é montar cumbucas com quantidades iguais de arroz, peixe e acompanhamentos.

Corte os legumes em lâminas finas e o peixe em cubos precisos. Nesse prato o corte é tudo!

Não exagere nos molhos. O excesso de condimentos pode acabar com o frescor e a leveza do seu poke.

Frutas funcionam muito bem: tente manga verde cortada em tiras finas ou avocado.