Como preparar um poke delicioso para espantar o calor

Quando a febre do poke havaiano chegou ao Brasil, muitos pensaram que seria só uma modinha passageira de verão. Porém, a essência fresca e colorida do prato conquistou os capixabas, acostumados ao calor que faz por aqui, especialmente nos primeiros meses do ano.
Sendo assim, nada melhor do que investir em receitas como essa para refrescar, e esse queridinho dos surfistas, criado no Havaí nos anos 1960 por pescadores, é perfeito para isso.
Anima de fazer seu próprio poke em casa? Então acompanhe as dicas da chef Bia Brunow, que traz uma receita bem completa, com atum e salmão na base e tempero irresistível.
"Poke significa algo como 'cortar em pedaços', e eu posso dizer seguramente que o corte é o passo mais importante para fazer um poke de respeito."
DICAS DA CHEF:
- Use peixes sempre frescos. Se você não tiver salmão e atum, tente com um peixe de carne branca ou com frutos do mar cozidos (camarão fica ótimo). Dá para substituir a proteína animal por cogumelos salteados, tofu ou legumes. Berinjela com missô e mel é uma excelente pedida.
- Tenha cuidado com as proporções. O ideal é montar cumbucas com quantidades iguais de arroz, peixe e acompanhamentos.
- Corte os legumes em lâminas finas e o peixe em cubos precisos. Nesse prato o corte é tudo!
- Não exagere nos molhos. O excesso de condimentos pode acabar com o frescor e a leveza do seu poke.
- Frutas funcionam muito bem: tente manga verde cortada em tiras finas ou avocado.
- Coma na hora! O poke é um prato para se comer fresco.
RECEITA DE POKE, por Bia Brunow
INGREDIENTES:
- 100g de atum fresco cortado em cubos
- 100g de salmão fresco cortado em cubos
- 1 pepino japonês cortado em fatias bem finas
- ½ cebola roxa cortada em fatias bem finas
- 2 rabanetes cortados em rodelas bem finas
- 1 xícara de vinagre de arroz
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- ½ xícara de saquê de cozinha (mirin)
- 1 xícara de arroz japonês
- ½ xícara de shoyu de boa qualidade
- Gengibre em conserva
- Gergelim preto e branco tostado
- Cebolinha verde cortada fina
- ¼ repolho roxo cortado fino
- Folhas de alga nori
- Gotas de óleo de gergelim torrado
MODO DE PREPARO:
- Depois de cortar os peixes, os legumes e os temperos bem direitinho, leve ao fogo em uma panela o vinagre, o açúcar e o saquê culinário. Quando levantar fervura, desligue.
- Em uma vasilha, acrescente a cebola. o pepino e o rabanete cortados. Despeje o molho e reserve. O resultado dessa mistura vai ser uma conserva agridoce parecida com sunomono.
- Arroz: lave o arroz até que a água saia transparente. Depois desse processo, seque os grãos com uma peneira e acrescente água fria um dedo acima do arroz.
- Cozinhe em fogo médio até evaporar a água. Desligue o fogo e tampe. O arroz deve ficar al dente e não muito grudento.
- Molho: misture o shoyu, umas gotas de óleo de gergelim e o gengibre (fresco ou em conserva), ralado ou em pedaços. Junte aos cubos de peixe para que marinem por alguns minutos. Em seguida, é só montar.
- Montagem: comece pelo arroz e pelo peixe. Em seguida, disponha os legumes e as frutas, sem misturá-los. Por cima do arroz, junte o gergelim e os pedacinhos de alga nori. Sirva com cebolinha e com um pouco mais de molho à parte.
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