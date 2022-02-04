Bentô cakes: minibolos na marmita são a febre do momento

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Já recebeu um bentô cake? Se ainda nem ouviu falar, saiba que esse minibolo é a mais nova tendência na confeitaria brasileira, após viralizar na internet.

Então, é bem provável que você já tenha visto os famosos bolinhos em alguma rede social, decorados com desenhos, indiretas ou frases divertidas.

O QUE SÃO BENTÔ CAKES? De origem coreana, eles ficaram muito populares no Japão, onde ganharam esse nome, "bentô", que significa marmita. Tradicionalmente, os minibolos (com cerca de 10 cm de diâmetro) vêm nesse tipo de embalagem, com colherzinha e vela, mas também são vendidos em caixas estilizadas.

Os bentô cakes viralizaram nas redes sociais Crédito: Paola Cakes/Instagram

“Ele servem para celebrar alguma data em que normalmente não se compra um bolo grande, ou para alguém que quer brincar com um amigo, pregar uma peça. A princípio, as pessoas compram justamente porque é fofo, bonitinho, pequeno", explica a confeiteira Taylanne Silva, de Vila Velha. Ela compara o bentô a um cartão comestível que carrega memórias e afeto.

A febre não demorou a chegar nas docerias capixabas, tanto na Grande Vitória como no interior. A confeitaria, afinal, é um terreno fértil para modismos culinários, e os bentôs, além de conquistarem pelos preços acessíveis (em torno de R$ 20), são um mimo "instagramável", ou seja, fotogênico na medida para ganhar muitos likes.

ONDE ENCOMENDAR BENTÔ CAKES NO ES