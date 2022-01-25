Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guloseima

Quer uma ideia de doce divertido? Veja como fazer donuts

Aproveite a receita para entreter as crianças a poucos dias do fim das férias. Você vai precisar de batedeira para produzir a massa
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:18

Donuts, as famosas rosquinhas doces que estão na moda e viraram ícone pop com o desenho "Os Simpsons", são uma boa pedida para entreter a criançada faltando poucos dias para o fim das férias.
Nesse preparo, que leva em média duas horas, você vai precisar de uma batedeira e de óleo para fritar por imersão. Separe também corante e confeitos coloridos, e deixe a criatividade correr solta na hora de decorar. A receita é sucesso garantido!

DONUTS DIVERTIDOS

Donuts são rosquinhas de pão doce fritas por imersão Crédito: Guto Souza
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 4 1/2 xícara de farinha de trigo tradicional
  • 1 xícara de leite morno
  • 1/4 xícara de açúcar
  • 120g de manteiga derretida
  • 2 ovos
  • 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
  • 10g de fermento biológico seco
  • Cobertura:
  • 1 xícara de açúcar de confeiteiro
  • 3 colheres (sopa) de leite
  • Corante rosa
  • Confeitos coloridos
  • Óleo para fritar por imersão
MODO DE PREPARO:
  1. Misture o leite, o fermento e metade do açúcar. Reserve por 5 minutos. 
  2. Na batedeira, misture a farinha de trigo com o açúcar restante e o sal. Junte a mistura de leite com fermento, a manteiga, os ovos e a baunilha e bata em velocidade baixa, usando o gancho.
  3. Quando os ingredientes estiverem incorporados, aumente para velocidade média e sove por cinco minutos. 
  4. Cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora. 
  5. Polvilhe um pouco de trigo na bancada e coloque a massa. Polvilhe trigo sobre a massa e abra com um rolo até obter um retângulo de massa com 2 centímetros de altura.
  6. Corte a massa com aro redondo e use um aro menor para fazer o corte central, formando uma argola. 
  7. Aqueça o óleo e frite as massas, de ambos os lados, até dourar – cerca de um minuto de cada lado. 
  8. Deixe escorrer o excesso de gordura sobre uma grade. 
  9. Cobertura: peneire o açúcar e misture o leite. Adicione o corante até obter o tom desejado, misturando uma gota de cada vez.
  10. Mergulhe um dos lados do donut na cobertura, coloque novamente sobre a grade e polvilhe os confeitos coloridos.
Fonte: Unium. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados