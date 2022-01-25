Quer uma ideia de doce divertido? Veja como fazer donuts

Donuts, as famosas rosquinhas doces que estão na moda e viraram ícone pop com o desenho "Os Simpsons", são uma boa pedida para entreter a criançada faltando poucos dias para o fim das férias.
Nesse preparo, que leva em média duas horas, você vai precisar de uma batedeira e de óleo para fritar por imersão. Separe também corante e confeitos coloridos, e deixe a criatividade correr solta na hora de decorar. A receita é sucesso garantido!
DONUTS DIVERTIDOS
INGREDIENTES:
- Massa:
- 4 1/2 xícara de farinha de trigo tradicional
- 1 xícara de leite morno
- 1/4 xícara de açúcar
- 120g de manteiga derretida
- 2 ovos
- 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
- 10g de fermento biológico seco
- Cobertura:
- 1 xícara de açúcar de confeiteiro
- 3 colheres (sopa) de leite
- Corante rosa
- Confeitos coloridos
- Óleo para fritar por imersão
MODO DE PREPARO:
- Misture o leite, o fermento e metade do açúcar. Reserve por 5 minutos.
- Na batedeira, misture a farinha de trigo com o açúcar restante e o sal. Junte a mistura de leite com fermento, a manteiga, os ovos e a baunilha e bata em velocidade baixa, usando o gancho.
- Quando os ingredientes estiverem incorporados, aumente para velocidade média e sove por cinco minutos.
- Cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora.
- Polvilhe um pouco de trigo na bancada e coloque a massa. Polvilhe trigo sobre a massa e abra com um rolo até obter um retângulo de massa com 2 centímetros de altura.
- Corte a massa com aro redondo e use um aro menor para fazer o corte central, formando uma argola.
- Aqueça o óleo e frite as massas, de ambos os lados, até dourar – cerca de um minuto de cada lado.
- Deixe escorrer o excesso de gordura sobre uma grade.
- Cobertura: peneire o açúcar e misture o leite. Adicione o corante até obter o tom desejado, misturando uma gota de cada vez.
- Mergulhe um dos lados do donut na cobertura, coloque novamente sobre a grade e polvilhe os confeitos coloridos.
Fonte: Unium.