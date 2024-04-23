Semana Nacional do Café reúne produtores de todo o ES em Vitória

Entusiastas, pesquisadores e produtores de café têm um encontro marcado em Vitória neste fim de semana para a segunda edição da Semana Nacional do Café - Coffees, que acontece entre 26 e 28 de abril (de sexta a domingo), no Shopping Vitória.
O evento vai reunir cafeicultores capixabas e também de várias partes do Brasil, além de mestres-de-torra, baristas, especialistas e apreciadores da bebida, com o objetivo de criar oportunidades de negócios, gerar conhecimento e conectar o público ao setor cafeeiro. A entrada é gratuita.
Com uma ampla programação de painéis, aulas-shows, workshops e degustações, a Coffees se propõe a apresentar as principais tendências do mercado nacional e internacional, destacando a diversidade de tipos de café, as técnicas utilizadas em seu cultivo e serviço e as características do terroir de cada região produtora.
COMPETIÇÃO DE CAFÉS
A campeã brasileira de preparo de café Júlia Fortini, o campeão brasileiro de desenho latte art Tiago Rocha e o provador certificado internacional com habilidade canéfora e arábica Kj Yeung estão entre os nomes confirmados na programação da Coffees.
Outra atração do evento é a Copa Coffees, competição que vai eleger o melhor café preparado entre mais de dez baristas inscritos. Todos usarão a mesma espécie de café e os mesmos utensílios para extrair a bebida. O campeão levará um troféu e kits com acessórios e métodos de preparo.
Ao todo, a Coffees reunirá no mesmo espaço mais de 100 representantes de negócios, entre eles 18 produtores de café da agricultura familiar e seis cooperativas, que juntas agrupam mais de 500 produtores.
FEIRA DA AGROINDUSTRIA
Durante os três dias de evento, uma feira vai reunir expositores que trabalham não apenas com cafés, mas também com outros produtos da agroindústria capixaba, como cachaça, chocolate, biscoitos, pães, doces e bolos, queijos, massas e geleias, entre outros.
Para Mariana Proença, especialista em café e curadora do evento, o grande objetivo ao promover ações como a Coffees é valorizar toda a jornada do produto até chegar à xícara do consumidor, trazendo a ele informações relevantes para seu dia a dia. “Preparamos uma rica programação com experiências para os apaixonados por café com o intuito de aproximar os cafés produzidos no Espírito Santo do grande público”, explica.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (26/04)
- Espaço Cafeteria – Aula-show
- 14h - Abertura oficial
- 15h às 15h40 -"Pães de fermentação natural e os cafés especiais do Espírito Santo". Palestrantes: chefs Junior Jodima e Alessandro Eller
- 16h às 16h40 - "A Nova Linha de Cafés Especiais Número Um - Sentidos". Palestrante: Jovelino Cipriano
- 17h às 18h - "O que é a profissão barista? Como inovar no seu café em casa". Palestrante: Keiko Sato (Punga Cafés)
- 18h às 18h40 - "10 Passos para Abrir a sua Cafeteria". Palestrante: Raul Guizelini (Terrafé)
- 19h às 19h40 - "ESG: a Sustentabilidade e o Mercado de Café". Palestrantes: Rhiani Riani e Natália Amoedo (Faculdade de Direito de Vitória- FDV)
- 20h - "TNT LatteArt" – Terrafé
- Espaço Workshop
- 15h30 às 16h - "Do Tradicional ao Especial - Conheça as Diferenças do Café que Você Bebe" (Degustação). Palestrante: Douglas Gonzaga de Sousa (Incaper/Cecafes)
- 16h30 às 17h30 - "Análise Padrão Ouro de Agrotóxicos e Micotoxinas Contaminantes do Café". Palestrante: Dyego Carlétti (Quimiplan)
- 18h às 19h30 - Quais os cuidados na hora de extrair o seu café? Palestrante: Julia Fortini - barista, instrutora SCA e campeã Brasileira de Preparo de Café (Academia do Café)
- Espaço Cafeteria – Aula-show
- 14h - Abertura
- 14h às 15h - "Quem é a Empresa Capixaba de Análises de Contaminantes em Café?". Palestrante: Quimiplan
- 15h às 16h - "O Papel das Mulheres na Evolução dos Cafés Especiais do Espírito Santo". Palestrantes: Patrícia Morais da Matta Campbell (Incaper) e Patrícia Ferraz (Seag)
- 16h às 17h - "Indicação Geográfica dos Cafés Especiais do Espírito Santo". Moderação: Mariana Proença. Palestrantes: IG Café Montanhas do Espírito Santo - Guilhermino Netto; Acemes IG Caparaó - Ana Carolina Correa Malta (Apec); Indicação de Procedência (IP) “Espírito Santo” para o Café Conilon - Alexandre Ferreira (Fecafés)
- 17h às 17h30 - "Os Cafés do Espírito Santo". Palestrante: Secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Apresentação: Mariana Proença
- 17h30 às 18h30 - "A História do Latte Art e Como é Feito". Palestrante: Tiago Rocha (Naveia)
- 18h30 às 19h30 - "Sustentabilidade e Agricultura Regenerativa na Produção de Café. Palestrante: Verônica Bitti (Nescafé)
- 19h30 às 20h30 - "Drinques com Café". Palestrantes: Raul Guizelini (Terrafé) e Rodrigo Perdigão (Bartender)
- Espaço Workshop
- 13h30 às 14h30 - 'Treinamento Sensorial". Palestrante: Leticia Paiva
- 14h30 às 15h - "Do Tradicional ao Especial - Conheça as Diferenças do Café que Você Bebe" (Degustação). Palestrante: Tássio da Silva de Souza (Incaper)
- 15h30 às 16h30 - "Quais as Diferenças das Torras do Café?". Palestrante: Ivan Heyden (Academia do Café)
- 17h às 18h - "Como Preparar um Cardápio de Bebidas com Café". Palestrante: Vitor Haubert (Manana)
- 18h30 às 19h30 - "Como é Realizada a Prova de Cafés Canéforas". Palestrante: KJ Yeung
- Espaço Cafeteria – Aula-show
- 14h às 15h - "Como é o Cultivo do Café Especial? Quais os Cuidados?". Bate-papo com: Deneval Miranda (Campeão do COY 2023), Afonso Lacerda e Altilina Lacerda (Café Forquilha do Rio, Campeões do COY 2016/2018) e Lucas Venturim (Fazenda Venturim, finalista do COY)
- 15h às 16h - "O que são os Campeonatos de Barismo?". Palestrantes: Tiago Rocha e Vitor Coelho. Mediação Naty Camoleze e Mariana Proença
- 16h à 20h30 - Copa Coffees 2024
- Espaço Workshop
- 13h30 às 14h30 - "Harmonização Queijo e Café". Palestrante: Leticia Paiva
- 14h30 às 15h - "Do Tradicional ao Especial - Conheça as Diferenças do Café que Você Bebe (Degustação)". Palestrante: Marina Castro (Seag)
- 16h às 17h - "Análise de Micotoxinas Contaminantes do Café por Kit Alternativo". Palestrante: Dyego Carlétti (Quimiplan)
2ª SEMANA NACIONAL DO CAFÉ - COFFEES
Quando: de 26 a 28 de abril de 2024
Onde: Shopping Vitória, 1º piso, em frente à praça central. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita.
Realização: Instituto Panela de Barro, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes); e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Com informações da Aderes.