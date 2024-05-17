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Culinária

Confira 5 receitas com laranja para incluir a fruta no dia a dia

Aprenda a preparar pratos deliciosos e saudáveis, como bolo, espetinho e salada, utilizando o frescor típico desse alimento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 14:45

Imagem Edicase Brasil
Salmão grelhado com molho de laranja Crédito: DUSAN ZIDAR | Shutterstock
A laranja, com sua cor vibrante e sabor cítrico refrescante, é uma fruta amplamente apreciada também por seus inúmeros benefícios para a saúde. Rica em vitaminas, minerais e compostos bioativos, ela oferece vantagens que promovem o bem-estar geral do corpo.
A seguir, confira cinco receitas incríveis que incorporam a laranja de maneiras deliciosas, proporcionando uma maneira saborosa e nutritiva de incluir essa fruta em sua alimentação diária.

SALMÃO GRELHADO COM MOLHO DE LARANJA

Ingredientes:

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 laranja
  • Raspa de 1 laranja
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 4 folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o suco de laranja, a raspa de laranja, o mel e o alho picado. Em um recipiente, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, grelhe o peixe pincelando com o molho de laranja, até que esteja cozido ao seu gosto. Sirva em seguida regado com o molho restante.

BOLO DE LARANJA FIT

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • Suco de 1 laranja
  • 4 colheres de sopa de leite em pó desnatado
  • 5 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em
  • Raspas de laranja a gosto
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, bata levemente os ovos com o açúcar até ficar homogêneo. Adicione o suco e as raspas de laranja, o leite em pó, a farinha de aveia e o amido de milho. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

ESPETINHOS DE FRANGO COM LARANJA E PIMENTÃO

Ingredientes:

  • 500g de peito de frango cortado em cubos
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 cebola cortada em cubos
  • Sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o suco de laranja com sal, páprica e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos alternando cubos de frango, pimentão e cebola. Regue os espetinhos com o molho de laranja e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Grelhe-os em uma churrasqueira ou frigideira em fogo médio até que o frango esteja cozido e os legumes estejam levemente dourados. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Frango assado com laranja e alecrim Crédito: DariaKM | Shutterstock

FRANGO ASSADO COM LARANJA E ALECRIM

Ingredientes:

  • 1 frango inteiro (aproximadamente 1,5 kg), limpo e sem vísceras
  • Suco de 1 laranja
  • 4 dentes de alho picados
  • 4 ramos de alecrim
  • Azeite, sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, misture o alho picado, o suco de laranja, as folhas de alecrim, o azeite de oliva, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino, formando uma pasta. Com cuidado, solte a pele do frango, sem a remover completamente, e espalhe a pasta de tempero por baixo da pele e sobre a carne do frango. Amarre as pernas do frango com um barbante de cozinha para manter a forma durante o cozimento.
Disponha-o em uma assadeira e regue-o com um fio de azeite de oliva. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido. Asse por cerca de 1 hora, ou até que o frango esteja cozido e dourado. Após, remova o papel-alumínio e deixe o frango dourar por mais alguns minutos no forno, se desejar uma pele mais crocante. Retire do forno e deixe-o descansar por alguns minutos. Sirva em seguida.

SALADA DE LENTILHA COM LARANJA E ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida
  • 2 laranjas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1/4 de xícara de cebola-roxa picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, orégano, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a lentilha , os cubos de laranja, as folhas de espinafre e a cebola-roxa. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, o orégano, o tomilho e a pimenta-do-reino para fazer o molho. Regue a salada com o molho e misture bem. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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