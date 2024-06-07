Sexta (7) com MC Maneirinho em Vitória e Festival de Jazz em Santa Teresa

Shows
MC Maneirinho
Show de funk com MC Maneirinho no Embrazado, a partir das 21h. Inteira: R$ 80. Meia: R$ 40. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Especial
Degusta Arraiá
Festival de cerveja junino com Trio Clandestino (20h) e Ubando (22h) no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Data: de 6 a 9 e de 13 a 16 de junho. Horário: das 17h à 0h. Entrada gratuita. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festival de Jazz
Festival de Jazz de Santa Teresa com Paula Santoro, Richard Bona, Rosa Marya Colin & Saulo Simonassi. Valor: a partir de R$ 35. Data: de 7 a 9 de junho. Pavilhão de Exposições, Santa Teresa. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Mostra Um Olhar para o Oriente
Mostra de filmes asiáticos no Cine Jardins. Data: de 6 a 12 de junho. Filmes de sexta (7): O Que Eu Mais Desejo (16h40) e Conto de Cinema (18h55). Valor único: R$ 10. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
Festival Internacional de Violão
Com apresentação de violão nacional e internacional que irão oferecer concertos, shows e palestras, a partir das 19h, no Sesc Glória. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
1° Arraiá Repique
Com Higino e Gabriel, Pedro Costa e Pagode do Abreu no Repique Samba Lounge a partir das 18h. Entrada: R$ 30 com nome na lista até as 20h. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Festas e baladas
Primeira Classe
Pagode com o Grupo Primeira Classe, D'Bem com a Vida, Fabinho no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia). Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Pop B: Brat
Com Cuxa, Arthur Prates, Isa Faustini e Helloktty no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk a Holic
Com DJ's Killa, Vinni Tosta, Lunnão, Sofi e 4le no Fluente, a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Reggae, Dub & Grooves
Banda Moana, Gustavo Pingo e DJ Gabriel Rasta na A Selva, a partir das 21h. Entrada a partir de R$ 15. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Music & Friends
Com Cimá, Elaine C, Leylah e Oldplay no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
I Am The Samba
Samba Jr e Frazão no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Nüts & Dums
Com Cici, Haze, Lopz, Lowez, Sillaz, Thi Calista e Vecino no The Box a partir das 23h. Entrada gratuita até 00h30, após R$ 20 o ingresso ou R$ 40 convertido em consumação. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Not A Phase!
Com Miz Biz, Rewind e The Punkeks no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Música ao vivo no Jardins
Apresentação de pop, rock e MPB com o cantor Felipe Pelissari no Shopping Jardins, a partir das 19h. Gratuito. Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória.
Jazz & Bossa Nova
Com Victor Humberto e Márcia Chagas no A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Duets
Apresentação de rock com o grupo Duest no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Mask No Beat
Apresentação de trap, hip hop e rap com Mask no Beat no Jeremias Hostel Bar, a partir das 18h. Rua Inácio Higino, 67, Praia da Costa, Vila Velha.
Master Music Mall
Jefferson Passamani e Jardel Sanfoneiro no Master Music Mall, a partir das 18h, no Masterplace Mall. Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Coco Bambu Vila Velha
Apresentação de Tamiris Casotto, das 12h30 às 15h30 e Onay das 19h30 às 22h30 no Coco Bambu Vila Velha. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Samba raiz e Pagode Clássico 90's
Brasil Pandeiro convida Denilson Denal no Enredo Botequim, a partir das 18h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Samba e chorinho
Arquivo do Samba na Casa de Bamba a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Eliahu Lion no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Back To The Past
Oasis Rock Day com Back To The Past no Oasis Beach Club a partir das 20h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Samba Crioulo
Samba Crioulo no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Bianca Védova
Sertanejo com Bianca Védova no Boteco Boa Praça a partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
A Ambivalência dos Limites
Exposição de Sandro Novaes e Thiago Lessa, obras que dialogam com a materialidade e o efêmero na galeria Matias Brotas. Visitação: de segunda a sexta de 10h às 19h (exceto feriados). Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
A Cidade Não Sabe Seu Nome
Exposição coletiva dos artistas Bárbara Bragato, Bruno Zorzal, Raquel Garbelotti e Tom Boechat na OÁ Galeria. Visitação: de segunda a sexta, de 10h às 19h. Avenida Cézar Hilal, 1180, Vitória.
O Cru e o Cozido
A exposição vai exibir uma seleção de obras de 12 artistas ceramistas na Galeria Espaço Universitário. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Entrada gratuita. Campus de Goiabeiras. Av. Fernando Ferrari, 514, atrás do Teatro Universitário, Vitória.
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122 s/n Zona Rural, Linhares.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
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