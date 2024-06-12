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Tata Werneck revela resultado falso positivo em teste de pezinho da filha; entenda

Atriz explicou que o teste revelou que a criança teria problemas sérios e ficaria cega e surda, além de não se desenvolver
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:45

Tatá Werneck
Tatá Werneck Crédito: Divulgação/Globo
Tatá Werneck participou do último Conversa com Bial na sexta-feira, 7, onde revelou ter passado por um susto no nascimento da filha, Clara Maria, por conta de um teste do pezinho com resultado falso positivo.
A atriz explicou que o teste revelou que a criança teria problemas sérios e ficaria cega e surda, além de não se desenvolver. "O pediatra falou que 80% dos testes do pezinho dão falso positivo e a gente fez outro, e deu de novo. Entrei em uma depressão absurda, meu leite secou. A gente fez o exame genético dela e saiu em dezembro, então fiquei de outubro a dezembro achando que minha filha ia ter algo super sério."
Ela ainda alegou sentir medo por não saber como se proteger e cuidar de sua filha. O vídeo da entrevista viralizou na internet e fez Tatá usar suas redes sociais para falar sobre o assunto.
Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha Clara Maria
Tatá Werneck na festa da filha Clara Maria Crédito: Reprodução/Redes Sociais
"O teste do pezinho é fundamental, primordial, tem que fazer. É muito importante, ele salva vidas de milhares de crianças", disse em seu Instagram nesta quarta-feira, 12.
A apresentadora ressaltou que o exame serve para prevenir doenças raras e sérias e feito com excelência pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Clara Maria, de quatro anos de idade, é filha da atriz com Rafa Vitti.

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