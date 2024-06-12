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Saúde

Fabiana Justus volta a ser internada 63 dias após transplante de medula

A empresária aproveitou para pedir uma corrente de oração para a sua rápida recuperação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 11:07

Fabiana Justus compartilha fotos com o cabelo raspado
Fabiana Justus compartilhou fotos com o cabelo raspado Crédito: Reprodução/Instagram
Apenas 63 dias após realizar o transplante de medula óssea, Fabiana Justus precisou ser internada novamente para seguir com o seu tratamento. Nesta terça-feira, 11, a empresária fez uma série de stories explicando o motivo da nova internação.
"Achei que ia passar os 100 dias sem internar, mas internei. Meus médicos falaram que é muito comum pós-transplante. [...] Vamos que vamos! Vai ser rápido e logo tô em casa novamente", disse ela.
Fabiana também revelou que optou por não contar para as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de apenas 5 anos, que havia retornado para o hospital. Segundo ela, as meninas estão passando alguns dias na casa da avó.
A influenciadora ainda aproveitou para pedir que os fãs orassem por sua rápida recuperação. "Confesso que fiquei bem chateada... Pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho. Mas tenho que focar que dessa vez é bem diferente e, que o pior já passou", finalizou ela.
Fabiana Justus volta a ser internada apenas 63 dias após realizar transplante de medula
Fabiana Justus volta a ser internada apenas 63 dias após realizar transplante de medula Crédito: Instagram/@fabianajustus

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