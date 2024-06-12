Kevin Jonas, do Jonas Brothers, passa por cirurgia para remover câncer de pele

O cantor Kevin Jonas, 36, fez um alerta aos seus fãs nesta terça-feira (11): "Chequem suas pintas", recomendou. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o artista mostrou a cicatriz que ganhou na testa após remover um câncer de pele.
"Hoje vou remover uma célula cancerígena da minha cabeça. É um câncer de pele que começou a crescer", contou o cantor aos fãs. No vídeo, ele mostrou o "antes e depois" do procedimento.
Ao lado dos irmãos Joe Jonas, 34, e Nick Jonas, 31, Kevin forma a banda Jonas Brothers, há quase 20 anos na ativa. O grupo americano teve um hiato em 2013 e voltou a fazer shows em 2019. O trio se apresentou no Brasil em abril deste ano.
Kevin é casado com Danielle Jonas desde 2009. Os dois são pais de Alena e Valentina.