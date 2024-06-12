Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta



Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Câncer

Kevin Jonas, do Jonas Brothers, passa por cirurgia para remover câncer de pele

Banda formada pelos três irmãos se apresentou no Brasil em abril deste ano
Publicado em 12 de Junho de 2024 às 09:27

Kevin Jonas passa por cirurgia para retirada de câncer de pele Crédito: Reprodução Instagram @kevinjonas
O cantor Kevin Jonas, 36, fez um alerta aos seus fãs nesta terça-feira (11): "Chequem suas pintas", recomendou. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o artista mostrou a cicatriz que ganhou na testa após remover um câncer de pele.
"Hoje vou remover uma célula cancerígena da minha cabeça. É um câncer de pele que começou a crescer", contou o cantor aos fãs. No vídeo, ele mostrou o "antes e depois" do procedimento.
Ao lado dos irmãos Joe Jonas, 34, e Nick Jonas, 31, Kevin forma a banda Jonas Brothers, há quase 20 anos na ativa. O grupo americano teve um hiato em 2013 e voltou a fazer shows em 2019. O trio se apresentou no Brasil em abril deste ano.
Kevin é casado com Danielle Jonas desde 2009. Os dois são pais de Alena e Valentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer internacional Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados