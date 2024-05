Iza anuncia que está grávida de uma menina e revela o nome

"Bem-vinda, Nala" foi a legenda que a cantora Iza, de 34 anos, usou para anunciar que está grávida de uma menina na noite desta segunda-feira, 13, um dia após o dia das mães. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora, ao lado do jogador Yuri Lima, namorado e pai da criança, descobrem e comemoram o gênero da criança de forma íntima e em casa. A criança se chamará Nala.



Iza está grávida de quatro meses do primeiro filho e anunciou a gravidez pela primeira vez no dia 12 de abril com live em seu Instagram onde selecionou músicas que conversam com o momento da vida em que está. A cantora namora o atleta do Mirassol há pouco mais de um ano. Os dois confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meio de uma publicação feita no Instagram do jogador. "Dona de mim", escreveu ele.