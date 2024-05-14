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Após rejeição a música sobre candomblé, Anitta responde seguidores

Cantora perdeu mais de 200 mil seguidores após anúncio do clipe de 'Aceita'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 08:10

Após perda de seguidores, Anitta diz que é adepta a todas as religiões: 'Xamanismo, faço constelação familiar, hinduísmo... Igreja católica, Evangélica, Ubanda'
Após perda de seguidores, Anitta diz que é adepta a todas as religiões: 'Xamanismo, faço constelação familiar, hinduísmo... Igreja católica, Evangélica, Ubanda' Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Após perder mais de 200 mil seguidores ao anunciar o clipe de "Aceita", música que fala sobre religiões, Anitta abriu uma live no Instagram para se pronunciar sobre o ocorrido. Nesta segunda-feira (13), a cantora condenou os fãs que praticaram intolerância religiosa e obteve apoio de muitos internautas nos comentários.
Anitta lamentou o ocorrido, mas disse que está em uma fase em que não se importa tanto com os números. "Quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando um grande grupo que me acompanha. Mas ficam os bons, ficam ao seu lado quem você verdadeiramente quer. Nesse momento da minha vida estou escolhendo qualidade em vez de quantidade", afirmou ela.
"Se isso significar que em vez de fazer show para 20 mil pessoas, vou fazer para 5 mil, tá tudo bem, faço feliz", disse. "Hoje estou valorizando estar em paz dentro de mim e ter tempo de praticar a minha espiritualidade", explicou, contando que é "fá de religiões" e é adepta a todos os tipos de crenças.
"Se um dia vocês me virem na Igreja Católica, na Evangélica, na Umbanda, no Xamanismo, vão ver também porque eu gosto. Mesmo sendo macumbeira, sendo bem-vinda, eu vou", contou ela. A cantora ainda lembrou que foi iniciada no candomblé pelo pai e no catolicismo pela mãe.
O clipe de "Aceita" tem a pretensão de mostrar várias religiões coexistindo, segundo a cantora. "Tem cristão, judaísmo, umbanda, cartomante. Tudo o que a gente faz para ser melhor, abraçar o outro. A religião tá ali para a gente cuidar da nossa espiritualidade". A produção será lançada na próxima quarta-feira (15) e faz parte do álbum "Funk Generation".

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