Rafa Kalimann revela aborto espontâneo: 'Dor profunda e difícil'

A modelo e atriz Rafa Kalimann revelou ter sofrido um aborto espontâneo recentemente em desabafo publicado em seu Instagram no domingo, 12. Atualmente, a atriz namora o ator Allan Souza Lima.

"Tenho vivido nesses últimos dias um vácuo, um luto muito grande. Acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim. Muitas mulheres passam por isso, só não compreendo quando dizem que é normal. porque essa dor não é normal. É muito profunda, difícil de ser digerida, e não sei se curada", disse ela.

Ela também apareceu em vídeo lendo a carta que escreveu quando tomou conhecimento do aborto, e destacou "a leitura mais dura de todas". "Ao nosso Dia das Mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães."

E disse também a modelo e atriz: "Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho."

Rafa Kalimann já relatou aborto espontâneo no passado

Quando participou do BBB 20, a modelo relatou a amigas ter passado por uma experiência semelhante aos cerca de 19 anos: "Quando eu tive um aborto, lembro que cheguei e estava muito mal com tudo. Eu deitada na maca, lembro da fisionomia do médico. Ele olhou pra mim e minha lágrima só descia, não tinha expressão de desespero, tinha só uma lágrima de toda a dor que eu sentia."