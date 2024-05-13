Anitta diz que perdeu seguidores após anunciar clipe sobre candomblé

O anúncio de um novo clipe de "Funk Generation" fez com que Anitta perdesse seguidores em seu perfil oficial de Instagram. Por meio da rede social, a cantora afirma que, na nova fase, priorizou a qualidade e não a quantidade.
"Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião", escreveu. "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais."
Anitta é adepta do candomblé e fez uma publicação em que mostra vivências da religião. Ela também compartilhou uma parte do samba-enredo da escola de samba Unidos da Tijuca, que tem como tema para 2025 o orixá.
"O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos."