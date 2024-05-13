O anúncio de um novo clipe de "Funk Generation" fez com que Anitta perdesse seguidores em seu perfil oficial de Instagram. Por meio da rede social, a cantora afirma que, na nova fase, priorizou a qualidade e não a quantidade.

Anitta diz que perdeu seguidores após anunciar clipe sobre candomblé Crédito: Divulgação/Instagram

"Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião", escreveu. "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais."

Anitta é adepta do candomblé e fez uma publicação em que mostra vivências da religião. Ela também compartilhou uma parte do samba-enredo da escola de samba Unidos da Tijuca, que tem como tema para 2025 o orixá.