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Anitta diz que perdeu seguidores após anunciar clipe sobre candomblé

O anúncio de um novo clipe de "Funk Generation" fez com que Anitta perdesse seguidores em seu perfil oficial de Instagram.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 13:13

O anúncio de um novo clipe de "Funk Generation" fez com que Anitta perdesse seguidores em seu perfil oficial de Instagram. Por meio da rede social, a cantora afirma que, na nova fase, priorizou a qualidade e não a quantidade.
Anitta diz que perdeu seguidores após anunciar clipe sobre candomblé
Anitta diz que perdeu seguidores após anunciar clipe sobre candomblé Crédito: Divulgação/Instagram
"Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião", escreveu. "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais."
Anitta é adepta do candomblé e fez uma publicação em que mostra vivências da religião. Ela também compartilhou uma parte do samba-enredo da escola de samba Unidos da Tijuca, que tem como tema para 2025 o orixá.
"O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos."

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